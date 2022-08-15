Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.876,64
ALTIN
1.031,81
DOLAR
17,97
STERLİN
21,72
EURO
18,37
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi...

Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlara karşı tüfekli nöbet

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:57
Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlara karşı tüfekli nöbet

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için hasat döneminde güvenlik tedbirleri artırıldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, fıstık bahçelerine yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, ardından güvenlik güçlerine haber veriyor. Fıstığın fiyatı nedeniyle korunması gereken bir ürün olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, "Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Bir yıl mahsul verip, diğer yıl vermeyen Antep fıstığı için hasat döneminde tedbirler artırıldı. Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Askeri kuleleri anımsatan kulelerde nöbet tutan bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 ayda 7 gün, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, ardından jandarmaya haber veriyor.

'YETKİLİLERİ ANTEP FISTIĞINA SAHİP ÇIKSIN'

Gaziantep'te fıstık hasadının 2 dönemde yapıldığını, 'boz' olarak adlandırılan baklavalık fıstığın ise hasadına başlandığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, olgunlaşan ürünlerin korunması gerektiğini söyledi. Jandarmanın gerekli tedbirleri aldığını ancak arazi sahiplerinin de bekçi tuttuklarını ifade eden Deniz, fıstığın çok kıymetli bir ürün olduğunu belirtti. Bu sene kuraklık nedeniyle hasadın biraz geciktiğini ifade eden Deniz, "Normalde 10 gün önce başlanan hasadımız, bu yıl 10 gün sonra başladı. İnşallah bereketli bir sezon olur. Bizim burada beklentilerimiz, çok farklı. Hükümet yetkilileri ile Tarım Bakanı'mızdan Antep fıstığına sahip çıkılmasını istiyoruz. Taban fiyat verilmesini, destekleme alımı yapılmasını, en azından kooperatiflerin kurulmasını ve fıstık fiyatlarının aşırı değişimine karşı bir sigorta görevi görmesini istiyoruz" dedi.

'HIRSIZLIKLA ÇOK KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ'

Fıstığın fiyatı nedeniyle korunması gereken bir ürün olduğunu aktaran Deniz, "20 gün önceden bekçilerimiz bahçelerimize yerleşmiş durumda. Fıstık iç doldurmaya başladığı dönemden, hasat bitimine kadar 3 ayda bekçilerimizle birlikte beklemek zorundayız. Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığı'mız bu yıl çok sıkı denetimler yapıyor. Yollarda sürekli izleme halindeler. Bahçe sahipleri de bahçelerini kendi bekçileriyle beklemeye devam ediyor. Hırsızlar da özellikle bekçi olmayan arazilere yöneliyor" diye konuştu. Fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler ise 3 ay boyunca motosikletlerle arazilerde dolaştıklarını, kulelerde gözetleme yaptıklarını ve riskli durumlara karşı da tüfekle önlem aldıklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fıstık BahçeleriAntepTüfekli Nöbet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
Tekirdağ'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
‘Kuraklıkla acı balda zehir etkisi arttı’
‘Kuraklıkla acı balda zehir etkisi arttı’
Rize'de eski cezaevinin bulunduğu alan, sosyal tesise dönüştürülüyor
Rize'de eski cezaevinin bulunduğu alan, sosyal tesise dönüştürülüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans