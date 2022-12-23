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Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurguna 20 gözaltı

23 Aralık 2022 Cuma 11:41
Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurguna 20 gözaltı

AKSARAY'da kurdukları 2 şirket üzerinden, 'İnternet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen Nazlı A. (36) ve Ferhat Y. (37) ile 18 çalışan gözaltına alındı.

Aksaray'da internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden 95 lira karşılığında randevu alıp, araçlarını muayene ettiremeyenler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri  çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin, kurduğu 2 şirketle, 'İnternet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz' denilerek her bir araç sahibinden 95 TL aldığını saptadı. Bu yöntemle şüphelilerin, 81 ilden binlerce kişiden, yaklaşık 20 milyon lira vurgun yaptıkları, banka hesapları sayesinde tespit edildi. Polis, daha önceden belirlenen adreslere, bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Nazlı A., Ferhat Y. ve şirkette çalışan 18 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Araç Muayenesi RandevusuGözaltı
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