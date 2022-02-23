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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2022 Çarşamba 14:10
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

ARDAHAN - Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kongre Caddesi'nde devam etti. Törene Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Demir, "Bugün esaretten özgürlüğe geçtiğimiz gündür. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. O gün, Ardahan Kalesi'ne bir daha indirilmemek üzere şanlı bayrağımız sonsuza kadar dikilerek buralar yurt topraklarına katılmıştır" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Atlı geçit töreni sonrası katılımcılar, Ermenilerce 1915'te Türklerin yakılarak katledildiği Halilefendi Mahallesi'ndeki Yanık Cami'ye 'İşgalden Kurtuluşa Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’ yaptı. Katılımcılar, buradaki törende şehitler için dua etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ardahanın Düşman Işgalinden KurtuluşuKutlamaArdahan
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