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ASKi Genel Müdürü: Ankara'nın 140 günlük suyu var

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kentteki barajlarda 140 günlük su bulunduğunu belirterek, tasarruf çağrısında bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 14:17
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ASKi Genel Müdürü: Ankara'nın 140 günlük suyu var

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, Ankara'daki barajların geçen yıl yüzde 23, bugün ise yüzde 12 doluluk oranına sahip olduğunu ifade ederek, şu anda kentin 4,5 aylık suyu olduğunu söyledi. Pakdemirli ayrıca, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli'nden Ankara'ya yıllık 360 milyon metreküp su geldiğini kaydederek, "Ankara'nın yıllık ihtiyacı 400 milyon metreküp civarındadır. Oradan gelen akışla beraber, karın da yağdığını dikkate aldığımızda akışın düzene girmesiyle Ankara'da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'HALKIMIZ TASARRUFU ÖN PLANDA TUTMALI'

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de, Ankara'nın son günlerde aldığı yağışlarla birlikte kente yetecek su miktarının 20 gün daha arttığını ifade etti. Ankara’yı besleyen 11 barajın 1 milyar 585 metreküp doluluk hacmine sahip olduğunu belirten Öztürk, şu an itibarIyla Başkent'in 186 milyon metreküp suyu olduğunu söyledi. Öztürk, "Son bir haftada aldığımız karların erimesiyle barajlarımızda yüzde 11,8 doluluk oranımız var. Bu doluluk oranlarıyla 140 günün üzerinde su ihtiyacımıza cevap verecek bir aktif doluluk oranımız görülmektedir. Bu durum dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Şu an bakarsak bir yıl 'B' planlarımızla birlikte idare edecek suyumuz olduğunu düşünüyoruz. Ama önümüzdeki 2 yılın, 3 yılın garantisini kimseye verebilir miyiz? Dolayısıyla halkımız her an ve yaşadığı her gün tasarruf tedbirlerine ve bilincine dikkat etmek zorunda. Halkımız; duşta kullandığı sudan yüzünü yıkadığı suya, arabasını yıkadığı sudan bahçesini suladığı suya kadar her alanda tasarrufu ön planda tutmalıdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASKİ Genel MüdürüAnkaraSu
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