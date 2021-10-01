Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1406.39
ALTIN
501.43
DOLAR
8.8866
STERLİN
11.9615
EURO
10.3216
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi akademik personel...
30 Kamu Konutu Satışa Çıkıyor
30 Kamu Konutu Satışa...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...

Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın ile Kendine Dönüş Kampı

Polonezköy’de değişim kampı... Bu kampta yenilen, iyileş, dönüş!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2021 Cuma 10:29
0 Okunma
Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın ile Kendine Dönüş Kampı

DİNÇER KARACALAR


Aşkım Kapışmak ile Timur Harzadın, ilki büyük ilgi gören “Kendine Dönüş Kampı”nın ikincisi için kolları sıvadı. “Yenilen, iyileş, dönüş” mottosuyla gerçekleşecek kampa 1-2-3 Ekim’de Village Park Polonezköy ev sahipliği yapacak.

Davranış bilimleri uzmanı, yazar Aşkım Kapışmak ile Psikiyatri Doktoru Uzm. Dr. Timur Harzadın, “Kendine Dönüş Kampı”nı ilk kez ağustos ayında düzenlemiş, hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar uzmanlar eşliğinde gerçekleşen atölye ve etkinliklerle birbirinden keyifli 3 gün geçirmişti. Kapışmak ve Harzadın yoğun ilgi üzerine kampın ikincisini düzenliyor.


DOĞANIN TAM KALBİNDE HUZURA YOLCULUK
İkinci “Kendine Dönüş Kampı”, “Yenilen, iyileş, dönüş” mottosuyla 1-2-3 Ekim tarihlerinde Polonezköy Village Park Resort & Spa’da gerçekleşecek. Katılımcılar, Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın’ın yanı sıra alanında uzman isimlerin doğanın tam kalbinde düzenleyeceği atölye ve eğitim çalışmalarıyla şehrin stresinden arınarak huzurlu bir yolculuğa çıkacak. Yeni arkadaşlıklar kurma imkanı da sunan kampın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.


YOGADAN NEFES TERAPİSİNE DOPDOLU BİR PROGRAM
3 gün 2 gece sürecek ve sınırlı kontenjanla gerçekleşecek “Kendine Dönüş Kampı”nın program içeriği ise şöyle: 
* Mindfulness
* Motivasyon Atölyesi
* EFT Yöntemi ile Duyguları Özgürleştirme
* Drama
* Yüzleşme
* İlişkiler Atölyesi
* Aile Dizimi
* Yoga ve Meditasyon
* Nefes Terapisi
* Detoks Programı
* Trekking
* Kamp Ateşi ve Eğlence

Anahtar Kelimeler:
Aşkım Kapışmak Ve Timur Harzadın Ile Kendine Dönüş Kampı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da jandarma astsubay adaylarının yemin töreni
Bursa'da jandarma astsubay adaylarının yemin töreni
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans