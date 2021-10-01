Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın ile Kendine Dönüş Kampı

DİNÇER KARACALAR



Aşkım Kapışmak ile Timur Harzadın, ilki büyük ilgi gören “Kendine Dönüş Kampı”nın ikincisi için kolları sıvadı. “Yenilen, iyileş, dönüş” mottosuyla gerçekleşecek kampa 1-2-3 Ekim’de Village Park Polonezköy ev sahipliği yapacak.



Davranış bilimleri uzmanı, yazar Aşkım Kapışmak ile Psikiyatri Doktoru Uzm. Dr. Timur Harzadın, “Kendine Dönüş Kampı”nı ilk kez ağustos ayında düzenlemiş, hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar uzmanlar eşliğinde gerçekleşen atölye ve etkinliklerle birbirinden keyifli 3 gün geçirmişti. Kapışmak ve Harzadın yoğun ilgi üzerine kampın ikincisini düzenliyor.



DOĞANIN TAM KALBİNDE HUZURA YOLCULUK

İkinci “Kendine Dönüş Kampı”, “Yenilen, iyileş, dönüş” mottosuyla 1-2-3 Ekim tarihlerinde Polonezköy Village Park Resort & Spa’da gerçekleşecek. Katılımcılar, Aşkım Kapışmak ve Timur Harzadın’ın yanı sıra alanında uzman isimlerin doğanın tam kalbinde düzenleyeceği atölye ve eğitim çalışmalarıyla şehrin stresinden arınarak huzurlu bir yolculuğa çıkacak. Yeni arkadaşlıklar kurma imkanı da sunan kampın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.



YOGADAN NEFES TERAPİSİNE DOPDOLU BİR PROGRAM

3 gün 2 gece sürecek ve sınırlı kontenjanla gerçekleşecek “Kendine Dönüş Kampı”nın program içeriği ise şöyle:

* Mindfulness

* Motivasyon Atölyesi

* EFT Yöntemi ile Duyguları Özgürleştirme

* Drama

* Yüzleşme

* İlişkiler Atölyesi

* Aile Dizimi

* Yoga ve Meditasyon

* Nefes Terapisi

* Detoks Programı

* Trekking

* Kamp Ateşi ve Eğlence