Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,373.60
ALTIN
956.47
DOLAR
16.51
STERLİN
21.98
EURO
18.72
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Alıyor 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet...
20 bin sözleşmeli personel alınacak
20 bin sözleşmeli personel...

Asya Esmeray Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı Oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2021 Cuma 14:41
0 Okunma
Asya Esmeray Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı Oldu

DİNÇER KARACALAR

Spot: Eğitmen ve Tasavvuf Araştırmacısı Asya Esmeray Daharlı,  Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı ödülüne layık görüldü.

Uzun süredir Tasavvuf alanında çalışmalar yapan ve bu alanda verdiği yenilikçi eğitimlerle büyük kitlelere Tasavvuf hakkında çağdaş bilgiler veren Tasavvuf Araştırmacısı Asya Esmeray Daharlı Crazy Production’un organize ettiği Uluslararası Kalite Ödülleri’nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı ödülüne layık görüldü.

“ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Sosyal medya hesaplarında özen ve titizlikle devam ettirdiği Tasavvuf bilgi paylaşım içerikleriyle büyük ilgi gören Daharlı, aldığı ödül sonrası yaptığı açıklamada, “Tasavvuf alanındaki çaba ve çalışmalarıma destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bilgi markamla birlikte özgün inanç tasarımlarımızı ve anlamlılığımızı, hayatın içindeki her meslek ve iş grubundaki anlam bütünlüğü ile birleştirme çabam ve çalışmalarımı Mevlana bilgeliğinin çağdaş yorumuyla sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ARAŞTIRMA VE EĞİTİMLERLE BÜYÜK KİTLELERE MEVLANA BİLGELİĞİNİ YAYIYOR

Tasavvuf alanında uzun zamandır yaptığı araştırma ve çalışmalarla tanınan Asya Esmeray Daharlı bu çalışmalarının yanında verdiği eğitimlerle, Tasavvufa ilgi duyan kitlelere çağdaş yorumlarla Mevlan bilgeliğini öğretiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asya Esmeray Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında
TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında
Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans