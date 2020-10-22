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'Ateş Serbest-2020' faaliyetinde hedefler, tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün gösterildiği 'Ateş Serbest-2020' faaliyetinde; milli imkanlarla üretilen fırtına obüsleri, 'Korkut' hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu harp araç ve gereçleri ile hedefler, tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette, ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile de hedefler imha edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 11:57
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'Ateş Serbest-2020' faaliyetinde hedefler, tam isabetle vuruldu

'Ateş Serbest-2020' faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere'nin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı. TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığını sağlamak ve kuvvetler arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyete; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 1096 kişilik personel katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren 4 silah sisteminin de ilk defa kullanıldığı faaliyette, 37 silah sistemiyle hedefler imha edildi.

'AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE İTHAF EDİYORUZ' ANONSU

'Ateşin Gücü' sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atışlar, "Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden 'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf ediyoruz" anonsunun ardından başladı. İlk olarak yerli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. 'Pençe- Kaplan' dahil birçok operasyonda kullanılan tüfeklerle piyadelerin yaptığı başarılı atışların ardından keskin nişancı atışlarına geçildi. Keskin nişancıların 1 kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. 'Tek atış ve vuruş' sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. İstihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra hedefler roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam etti.

HAREKETLİ HEDEFLER ATIŞ ALTINA ALINDI

Hareket halindeki tank takımı, önce duran ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ile yapılan atışlar izledi. Zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti. Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi. Söz konusu atışın ardından Kargu Kamikaze İHA tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi. Hedefini başarıyla imha eden Kargu Kamikaze İHA da 'Ateş Serbest' faaliyetinde ilk defa kullanıldı. Havan ve obüs bataryalarından yapılan atışların ardından faaliyet 'dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü' olarak nitelendirilen yerli üretim fırtına obüslerinin atışlarıyla sona erdi. Faaliyet hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ateş Serbest2020TSKTatbikat
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