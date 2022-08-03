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Av sezonu, 20 Ağustos'ta açılıyor

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:48
Av sezonu, 20 Ağustos'ta açılıyor

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2022-2023 av sezonunun 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağını duyurdu.

DKMP Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere ülkede kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirledi. Alınan karar, 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı 1'inci Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Av Komisyonu; avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek 1 günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü belirledi. Buna göre avlanma; tüm bölgelerde aynı gün 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.

AV GÜNLERİ BELLİ OLDU

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Av Sezonu20 Ağustos
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