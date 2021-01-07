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Avı azalan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı

Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi, balıkçı tezgahlarında da azalınca fiyatı 30 liraya çıktı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2021 Perşembe 15:28
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Avı azalan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle balıkçı ve tüketicileri memnun edemedi. Bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle daha soğuk ve derin sulara kaçan hamsi, balıkçıları da üzerken tezgahlardaki fiyatı 30 lirayı buldu. Hamsi tezgâhlarda ince ve iri olmak üzere ayrı ayrı satılıyor. Önceki sezona göre avı oldukça az, boyutu ise küçük olan hamsi, Trabzon’da balıkçı tezgâhlarında boyutuna göre 20 ila 30 lira arasında satışa sunuluyor. Balıkçılar, hamsinin irileşmesi ve yağlanması için kar yağmasını bekliyor. Kent sakinleri de, kar suyu ile birlikte daha da yağlanacak hamsinin lezzetinin artacağını belirtiyor.

Kentte balıkçı tezgâhlarında; istavrit 35, çinakop 65, sargan 40, levrek 60, kalkan 175, somon 50, mezgit ise 60 liradan alıcı buluyor.

‘BU SAATTEN SONRA FİYATTA DÜŞMEZ’

Fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçı Gökhan Aydın, “Fiyatlar oldukça yüksek. Balık az. Balıkhanede kimse yok. Gün içerisinde sayılı kişi gelip gider. Onlar da balık fiyatlarını görünce kaçıyorlar. Hamsi fiyatı 20 ila 30 lira arasında değişiyor. Havalar bir türlü soğumadı. Av sezonunun bitmesine az kaldı. Balık bu yıl olmadı. Bu saatten sonra fiyatta düşmez. Balık az. Hamsinin kasasını 350 liradan alıyoruz” diye konuştu.

‘HAMSİ AZALDI’

Balıkçı Aydın Karslı ise, “Hamsi azaldı. Samsun’da Trabzon’a doğru hamsi yok zaten. Oldukça pahalı. Pahalı olduğu için de vatandaş alamıyor. 25-30 liradan iki kilo hamsi alsa 4 kişilik bir aileye yetmez. Hamsi tutan kayıkların çoğu Gürcistan’a gitti. Oradan da buraya hamsi gelmiyor. Tezgahtaki balıkların hepsi çok pahalı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıHamsiHamsi FiyatlarıKaradeniz
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