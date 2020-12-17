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Avrasya Tüneli'ne, Uluslararası İnovasyon Ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 20 Aralık 2016'da açılışını gerçekleştirdiği Avrasya Tüneli'ne, Enterprise Asia tarafından 'Uluslararası İnovasyon Ödülü' verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2020 Perşembe 15:21
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Avrasya Tüneli'ne, Uluslararası İnovasyon Ödülü

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayarak İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan D-100 yolu ve Sahil Yolu trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli, geliştirdiği 'Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi' ile Enterprise Asia tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl düzenlenen 'Uluslararası İnovasyon Ödülleri' kapsamında 'Hizmet ve Çözüm' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi ile 13'üncü uluslararası ödülünü de alarak yeni bir başarıya imza atan Avrasya Tüneli, bu teknoloji ile araç hızlarının sabitlenmesini sağlayarak trafik akışını rahatlamayı, takip mesafelerini koruyarak kaza riskini düşürmeyi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarını azaltarak çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İnovasyon ÖdülüAvrasya TüneliUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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