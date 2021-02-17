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Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı

Hakkari Şemdinli'de yaşayan Aynur Özcan'ın girişimleriyle ilçedeki ihtiyaç sahibi 58 çocuğa, 'O Bir Kadın' sosyal sorumluluk projesinin Avusturya'daki üyelerince kıyafet yardımı yapıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 13:18
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Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı

HAKKARİ - Şemdinli ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Aynur Özcan’ın girişimleri ile üyesi olduğu 'O Bir Kadın' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Avusturya'nın Vorarberlg şehrinden Şemdinli merkez ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı. Merkezde ve köylerde yaşayan 58 ihtiyaç sahibi çocuğu tespit eden Özcan, durumu Avusturya'da yaşayan 'O Bir Kadın' üyelerine bildirdi. Üyeler, topladıkları mont, bot, bere ve atkıları Özcan’a ulaştırdı. Özcan da giyim paketlerini tek tek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı. Özcan, "Üyesi olduğum ‘O Bir Kadın’ grubunda Sayın Çağla Kuşadili hanıma çok teşekkür ediyorum. Oradan Şemdinlili çocuklara çok güzel hediyeler geldi. Bot ve mont yardımında bulundular. Çok sağ olsunlar. Avusturya da bulunan sevgili Sevilay Birsen ve gönül dostlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaŞemdinli58 çocuğa Kıyafet Yardımı
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