Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı

HAKKARİ - Şemdinli ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Aynur Özcan’ın girişimleri ile üyesi olduğu 'O Bir Kadın' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Avusturya'nın Vorarberlg şehrinden Şemdinli merkez ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı. Merkezde ve köylerde yaşayan 58 ihtiyaç sahibi çocuğu tespit eden Özcan, durumu Avusturya'da yaşayan 'O Bir Kadın' üyelerine bildirdi. Üyeler, topladıkları mont, bot, bere ve atkıları Özcan’a ulaştırdı. Özcan da giyim paketlerini tek tek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı. Özcan, "Üyesi olduğum ‘O Bir Kadın’ grubunda Sayın Çağla Kuşadili hanıma çok teşekkür ediyorum. Oradan Şemdinlili çocuklara çok güzel hediyeler geldi. Bot ve mont yardımında bulundular. Çok sağ olsunlar. Avusturya da bulunan sevgili Sevilay Birsen ve gönül dostlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.