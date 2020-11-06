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"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"

Arama çalışmalarına katılan UMKE personeli: Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Kasım 2020 Cuma 14:21
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"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"

İZMİR - İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Adana'dan arama kurtarma için desteğe giden 7 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmaların tamamlanmasının ardından kente döndü. Ekipte paramedik olarak görev yapan ve 3 yaşındaki Ayda'yı kurtarma çalışmalarına katılan Süleyman Yıldırım, "İnsanların sizlerle göz göze temas kurup yardım istemesi bizim için çok kutsal görevlerden bir tanesi. Ayda ile göz göze geldim. Onun o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor" dedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'dan da deprem bölgesine ekipler sevk edildi. Depremden kısa bir süre sonra İzmir'e giden Adana UMKE ekiplerinden 7 kişi, enkaz altında kalan birçok vatandaş için yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Adana UMKE ekipleri, arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kente döndü. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İzmir'e destek için giden 7 UMKE personeline plaket takdim etti.

'GÖZ GÖZE TEMAS KURUP, KURTARMAK ÇOK KUTSAL BİR GÖREV'

Adana UMKE ekibinde paramedik olarak görev yapan Süleyman Yıldırım, depremin meydana gelmesinin ardından kısa sürede hazırlık yaparak 7 arkadaşı ile birlikte İzmir'e ulaştıklarını söyledi. Yıldırım, İzmir'de Afet Koordinasyon Merkezi'nin vermiş olduğu görevlerle arama ve kurtarma görevlerinde bulunduklarını söyledi. Kurtarma çalışmaları sırasında insanlarla göz göze temas kurup yardım edilmesinin kutsal bir görev olduğunu belirten Yıldırım, "Depremde 91 saat sonra enkazdan çıkartılan Ayda kızımızın çıkarılması esnasında koridor ekibinde görev alıyorduk. Ayda ile göz geldim. Onun o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR DAYANIŞMA VE ÖZVERİ SÖZ KONUSU'

Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Adnan Atılgan ise Türkiye genelinde 12 bin, Adana’da 216 UMKE gönüllüsü olduğunu belirterek, "Türk milleti, büyük bir millet. Dayanışma kültürümüz çok yüksek. Sağlık ordularımızda her halükarda büyük bir dayanışma ve özveri ile çalışmakta. İzmir depreminde olduğu gibide bu memlekette, bu tarz felaketlerde el ele vererek devletin tüm kurumları en iyi hizmeti vermiştir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UMKE PersoneliAydaIzmirDeprem
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