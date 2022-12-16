Aydın'da 'tarihi eser' operasyonu; 18'inci yüzyıldan Kabe örtüleri ele geçirildi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma operasyonunda, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 19 Kabe örtüsü ele geçirildi; 4 şüpheli ise gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Söke'de takibe aldıkları otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 19 Kabe örtüsü ele geçirildi. Otomobildeki S.A., Ö.E., A.Ç. ve H.Y. ise gözaltına alındı. Kabe örtülerinin, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi. İşlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.