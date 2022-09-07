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Aydın'ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlandı

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:27
Aydın'ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlandı

AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için tören düzenlendi. 3 pare top atışının yapıldığı törende zeybek gösterisi, büyük alkış aldı.

Aydın'ın 7 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, 3 pare top atışı ve zeybek gösterisi ile devam etti.

'BUGÜN AYDIN'IN ÖZGÜRLÜK GÜNÜ'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu "Bugün Aydın'ımızın 100'üncü kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. 7 Eylül, bu toprakların hürriyet tutkusudur. Bağımsızlığa olan inanç, efelerin azmi ve yurt sevdasıdır. Bugün Aydın'ın özgürlük günüdür. Milli Mücadele ateşinin yakıldığı toprakların kurtuluşunun gururunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesinde Aydın onurlu direncinin yaşandığı ve iki kez işgalden kurtulan tek şehirdir. Bizler Aydın sancağında düşmana ilk 'dur' diyen Çete Ayşe, Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Ege gibi Milli Mücadele kahramanlarının torunlarıyız. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları her zaman minnet duygularımızla anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Aydın'ın 100'üncü kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödülleri protokol üyelerince verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Orkestrası sunumunun ardından efelerin zeybek gösterisi, büyük alkış aldı. Protokol üyeleri daha sonra Abide Şehitliği ve Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne karanfil bırakıp, şehitler için dua etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınIşgalden KurtuluşYıldönümü
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