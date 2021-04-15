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Ayvalık'ta, lastik bottaki 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2021 Perşembe 13:31
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Ayvalık'ta, lastik bottaki 34 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 34 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 34 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
34 Kaçak Göçmen KurtarıldıAyvalıkLastik Bot
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