AYVALIK’TA ORMAN YANGINI

Yangın, dün akşam saatlerinde Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada çevre il ve ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın sabaha doğru tamamen kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 80 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI



Balıkesir Valiliği, Ayvalık'ta meydana gelen orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 80 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, yangının bölgedeki yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkiinde 19.09.2020 Cumartesi günü saat 20.30’da ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının orman alanına sirayet etmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi nedeniyle sıçrayarak yayılmasına neden olmuştur. Yangın, Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanın alt kısmında başlayıp sahil bandına doğru ilerlemiştir. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığı tahmin edilmektedir. Yangın, bölgede bulunan yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulabilmiştir. İlk andan itibaren etkili çok sayıda arazöz iş makinesi ve personel ile müdahale edilen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Söndürme çalışmalarına devam edilmekte olup, kısmen kontrol sağlanmıştır. Rüzgârın hızını kaybetmemesi ve zaman zaman yön değiştirmesi sebebiyle çalışmalar büyük bir titizlikle yangını bütün yönlerden kontrol altına almak amacıyla sürdürülmektedir. İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir."

YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayvalık'taki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.



Bakan Pakdemirli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ayvalık'taki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir."