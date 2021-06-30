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Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Haziran 2021 Çarşamba 15:28
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Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda

KONYA - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın basına tanıtımı yapıldı. Tatbikata Azerbaycan, ilk kez uçaklarla katıldı. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' düzenliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen tatbikat, bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde 21 Haziran'da başladı. Tatbikata Azerbaycan, Katar, Pakistan ve NATO unsurları katıldı. Bugün gerçekleştirilen basına tanıtım toplantısını ise çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci takip etti. 

'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı', gerçek harekata benzetilmiş ortamda; pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla yapılıyor.

DÜNYADAKİ 3 TAKTİK EĞİTİM MERKEZİNDEN 1'İ

Eğitim tatbikatında; gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayar ortamında ölçülecek şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm katılımcıların bilgi ve becerilerini deneyip, aksaklık ve eksiklikleri belirledikten sonra gidererek eğitim seviyelerini yükseltmenin amaçlandığı belirtiliyor.

Dünyadaki 3 taktik eğitim merkezinden 1'i olan 'Anadolu Kartalı’nda bugüne kadar 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 43 eğitim tatbikatı yapıldı ve toplam 24 bin sorti uçuldu. Tatbikat bölgesi 300x400 kilometre ebadında Tuz Gölü ve çevresini kapsayan bölgede yer alıyor. 

2 Temmuz'da sona erecek tatbikata Türkiye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn ve 2 hücumbot, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da 39 adet F-16 uçağı, 1 adet E-7T awacs, 2 adet KC-135R, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı) ile katıldı.

AZERBAYCAN 2 UÇAKLA KATILDI

Daha önceki tatbikatlara uçakla katılmayan Azerbaycan ise ilk kez 2 adet SU-25 ve 2 adet MIG-29 uçağı, Katar 4 adet Rafale uçağı, Pakistan 5x JF-17 ve NATO 1 adet E-3A uçağıyla katıldı. 

Tatbikatta bir ilk olarak da NATO Mukabele Kuvveti'ne, Türk Hava Kuvvetleri tarafından taahhüt edilen 6 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin harbe hazırlık ve birlikte çalışabilirlik yeteneği, NATO ve milli unsurlar tarafından denetlenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Kuvvetleri KomutanlığıAzerbaycanUluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı
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