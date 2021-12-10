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Azerbaycan’dan Afrikaya uzanan yardım eli

Sanatçı Doğuş’un gazeteci ve program sunucusu  eşi Hoşkedem Hidayetkızı Afrika’nın bir köyüne  yardım eli uzattı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 13:04
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Azerbaycan’dan Afrikaya uzanan yardım eli

HABER: DİNÇER KARACALAR

Azerbaycan ARB tv’de program yapan Hoşkedem Hidayetkızı Afrikaya gitti.Köy köy gezen Hidayetkızı, suyu ve elektriği olmayan Tanzanya’daki bir köye yardım eli uzattı.Yerli halkla bir araya gelen Hoşkedem Hidayetkızı ,oradakilerin sorunlarını dinledikten sonra akıllı bir köy kurmaya karar verdi.Akıllı köy için çalışmalar hemen star alırken ilk etapta elektrik santrali ve su kuyuları açılmasına karar verildi.Hoşkedem Hidayetkızı tüm çalışmalar bittikten sonra köye Karabağ adını vermek istediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycandan Afrikaya Uzanan Yardım Eli
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