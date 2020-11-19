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Aziz Akkuş’tan Kaymakam Kadir Yurdagül’a Ziyaret 

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Akkuş, Beraberinde 15 Temmuz Federasyonu Diyarbakır Dicle İlçe başkan Sait Karayel ve Yönetim kurulu üyeleri ile Diyarbakır Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül'u makamında ziyaret ederek. 15 Temmuz Federasyonu Plaketini takdim etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2020 Perşembe 17:30
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Aziz Akkuş’tan Kaymakam Kadir Yurdagül’a Ziyaret 

HABER: DİNÇER KARACALAR


 

Ziyaret Sonrasında Başkan Akkuş, Kaymakam Yurdagül `a ilçede yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı 15 Temmuz Federasyonu Plaketini takdim etti.

Kaymakam Yurdagül, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Akkuş ve beraberindeki ekibin ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 

Başkan Akkuş, Dicle İlçe Kaymakamı Sayın Kadir Yurdagül `ı İlçe Başkanımız ile beraber ziyaret ederek. İlçede yapmış olduğu örnek çalışmalarından dolayı ilçe kaymakamı Yurdagül ` a 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaketini takdim ettik.

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektiler.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 19.11.2020 17:31
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Aziz Akkuştan Kaymakam Kadir Yurdagüla ZiyaretDinçer Karacalar
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