Bakan Akar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Bakan Akar, yayımladığı mesajında 84 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunmak için görev yapan tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Akar, "Sağlık, insanoğluna bahşedilen en değerli hazinedir. Bireylerin ve toplumların sağlığının korunması için en önemli görevi de tıp camiasının değerli personeli üstlenmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde, sağlık ordumuzun kahraman mensupları, pandemiyle mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışmış; salgının ülkemizdeki etkisinin azaltılması noktasında en büyük pay sahibi olmuştur. Sağlık personelimizin bu süreçte göstermiş olduğu büyük çaba, gayret ve fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

'ÇOK BAŞARILI SINAV VERİLDİ'

Bakan Akar, pandemiyle mücadelede başarılı sınav verildiğini kaydederek, "Türkiye, üstün nitelikli tıp personeli ile güçlü sağlık altyapısını bir araya getirerek kaliteli bir sağlık hizmeti ortaya koymuş; dünya ülkeleri ile kıyaslandığında bu mücadelede çok başarılı bir sınav vermiştir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutsal vazifelerini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Sağlık alanında ülkemize ve insanımıza katkı sağlayan emekli ve çalışan tüm tıp camiasına bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.