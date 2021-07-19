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Bakan Akar'dan, 'Kurban Bayramı' mesajı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:17
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Bakan Akar'dan, 'Kurban Bayramı' mesajı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı mesajında, bakanlık personeli ve ailelerinin bayramını kutladı.

Bakan Akar, yayımladığı mesajında bayramların, millî birlik ve beraberliğin güçlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, örf ve adetlerin coşkuyla yaşandığı ve yaşatıldığı önemli kültürel değerler olduğunu vurguladı. Akar, "Bayramların getirmiş olduğu dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamından ilham alan asil milletimiz; kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde ortak hareket ederek bin yıldır millî ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmiş ve ayrılmaz bir bütün olmuştur. Millî Savunma Bakanlığının tüm mensupları da ülkemizin daima birlik, beraberlik ve güven içerisinde olması, milletimizin nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme gayretindedir" dedi.

'BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN GÖREV YAPIYORLAR'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) azim ve kararlılık ile mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK; vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK’nın kahraman mensupları; yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Kıbrıs dâhil mavi vatanımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korurken; Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova ve Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerde de barış ve istikrar için görev yapmaktadır. Bayram sevincini yaşadığımız bu günlerde; karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarında öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyor; bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyorum. Bu vesileyle gazilerimizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerinin ve tüm mensuplarımızın sağlık ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarKurban Bayramı Mesajı
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