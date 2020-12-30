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Bakan Akar'dan sınır birliklerinde inceleme

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Şanlıurfa’ya gitti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 15:19
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Bakan Akar'dan sınır birliklerinde inceleme

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda Vali Abdullah Erin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçerek sınır ötesindeki harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Harekat bölgeleri ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüşen Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimat verdi. Brifinglerinin sonunda birlik komutanlarının, "Verilecek her vazifeye hazırız" demesi üzerine Bakan Akar, "Sizleri güçlü, kuvvetli, kararlı, azimli görmek bizlere güven veriyor" diye konuştu.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok büyük faaliyetleri başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Bakan Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıklar sonucu bu noktaya gelindi. 2020’de ülkemizin, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini esas alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah önümüzdeki yıl da başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

'MİLLETİMİZİ İNŞALLAH BU TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "Aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız" diye konuştu. 

Bu konudaki fedakar çalışmalarından dolayı tüm personeli tebrik eden Bakan Akar, "Hepinizi kutluyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerde de başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. Elde edilen başarılarda en büyük payın aziz şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Sözlerinin sonunda zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan tüm personelin yeni yılını kutlayan Bakan Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMSBBakan
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