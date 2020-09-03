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Bakan Akar: Kabul edilmesi mümkün değil

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2020 Perşembe 10:12
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Bakan Akar: Kabul edilmesi mümkün değil

Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez. Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMSBBakanDoğu AkdenizAkdeniz
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