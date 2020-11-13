Bakan Akar: Tezkere gerekebilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Akar Dağlık Karabağ bölgesinde oluşturulacak gözlem gücüyle ilgili, "Burada 7 bölge var, bu 7 bölgeden 4'ü Azerbaycan'ın kontrolünde. Ağdam'ı 15 Kasım'da, Kelbecer'i 20 Kasım'da, Laçin'i 1 Aralık'ta teslim alacak. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde, hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil. Konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunlar yapılıyor. Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak bunlar görüşülecek. Burada bizim varmaya çalıştığımız nokta; en sonunu söyleyeyim, ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, normalleşmenin sağlanması, hudutların açılması, refahın yayılması. Herkes yesin, içsin, keyfine baksın. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Bu konu sadece bizim fikrimiz değil, Azerbaycan'da konuştuğumuz en yüksek düzey dahil, diğer arkadaşlarımızın samimi kanaati, beklentisi. Gözlem gücüyle ilgili tezkere gerekebilir. Asker sayısı yarın görüşmelerden sonra netleşecek" diye konuştu.

'TERÖRİSİTLERİ HENDEKLERE GÖMDÜK ÇOK ŞÜKÜR'

Bakan Akar, Suriye sorununa ilişkin, şunları söyledi:

"Oradaki terör koridorunu yıkacağımızı, oradaki kazdıkları hendeklere teröristleri gömeceğimizi söyledik. Çok şükür gömdük. Bizim maksadımız; komşularımız orada ne kadar mutluysa, güvendeyse biz de kendimizi orada güvende hissetmek istiyoruz. Toprak bütünlüğüyle, siyaset bütünlüğüyle Suriye'nin bağımsız, tek, egemen bir devlet olmasını tabi ki arzuluyoruz. Irak da aynı şekilde. Bizim oradaki politikamız çok açık ve net. Biz diyoruz ki; 'Bir an önce anayasa yapılsın, seçim yapılsın, hükümet kurulsun ve bundan sonra normalleşme çerçevesinde herkes gereğini yapsın. Bağımsız, egemen bir devlet nasıl olursa öyle olsun' diyoruz" dedi.

'DEVLET BÜTÜN ŞEFKATİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Hulusi Akar, 2013- 2014 yıllarından bölücü terör örgütüne yönelik uygulanan çözüm sürecinde devletin tüm şefkat ve sabrını ortaya koyduğunu belirterek, "Çözüm sürecine karşı çıkanlar var. Buna ne gerek vardı gibi. Çözüm süreci gerçekten çok önemli olmuştur. Devlet bütün şefkatini sabrını göstermiştir. 'Terörü bitirin oturalım bu işi çözelim' demiştir. Ne oldu Antep, Ankara, İstanbul'da yüzlerce kişi katlettiler. Cevap bu oldu. Bunun üzerine ne oldu. Burada yapılan şeylerin karşılığı bu olunca 24 Temmuz'da bu katliamlardan sonra gerçekten büyük çaplı terör hedeflerinin hepsi vuruldu havadan 24 saat 48 saat. Sonra dağlara girildi çıkılmaz denilen yerlere çıkıldı. Mehmetçik altını üstüne getirdi. Dağlarda başarılı olamayacağını anlayan teröristler şehirlere gitti. Mehmetçik oraya girdi kazdığı çukurlara onları gömdü. İnşallah bu asil milleti bu beladan kurtaracağız" diye konuştu.