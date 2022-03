Bakan Bozdağ: Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmalı

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmalı; ikisi de hayatımızı ve bizi koruyan, kollayan ve değer veren önemli görevleri ifa ediyorlar" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı. Bakan Koca, konuşmasında, camialarının iki önemli sorununu çözmek üzere Bakan Bozdağ ile çalıştıklarını söyleyerek, "Sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarının suistimali camiamızın en büyük sorunlarıdır. Bu iki sorunun çözüme ulaşması için gösterdikleri samimi çaba için camiamız adına Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ beyefendiye çok teşekkür ederim. Sesimizi duydu, kendisini bizim yerimize koydu, inisiyatif aldı ve büyük gayret gösterdi. Fakat burada esas gücümüz sizler olacaksınız. Yaşadığımız zorluklara sizler inanmazsanız netice almamız mümkün değil. Kanunla sınırlar çiziliyor. Mevzuat buna uygun olarak belirleniyor. Kural haddi tanımlıyor. Haddi aşanın ise cezalandırılmasını işaret ediyor. Bugün konulan kural, haddi aşana haddini bildirmiyor. Yasanın huzuruna giden olayları azaltmak için çalışıyoruz. Fakat yasa koruyucu bir çatı, demir parmaklıklar had bildirir bir gerçek olmadan arkadaşlarımızın imdat çığlıkları, beyaz kod panikleri hiçbirimize huzur vermez. Benim ve camiamın içinde bulunduğu konumun daha iyi anlaşılması için bir örnek vereceğim. 11 Aralık 2021 tarihinde yüce meclisimizde bütçe görüşmeleri sırasında bir cümle kurdum. 'Bizler canına kast edeni bile tedavi etmeye yemin etmiş bir mesleğin mensubuyuz' diye. Bu alelade bir ifade değildir. Savaşta düşman saflarında yer alanı bile hayatta tutmak için yeminimiz var. Ancak bu yeminimizi tutabilmemiz için şartlarımızın, hukukumuzun korunması lazım" dedi.



'DİLİYORUM BU KANLI SAVAŞ ÇABUK BİTER'



Bakan Bozdağ ise konuşmasının başında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Bu savaşta hayatını kaybeden her bir Ukraynalı çocuğun, kadının, yaşlının, hekimin ve insanın hayatını kaybetmesinden elbette saldırıyı yapan Rusya sorumludur ama bütün bunlara sebebiyet veren ve üzerlerine düşeni yapmayan uluslararası toplum da bu noktada mesuliyetten kurtulamaz. Umuyor ve diliyorum ki bu kanlı savaş çabuk biter. Silahlar susar, ateşkes ilan edilir. Silahların yerini diplomasi alır ve konuşarak bu mesele kısa zamanda çözüme kavuşur" diye konuştu.



'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SINIRSIZ VERMEYE HAZIRIZ'



Bakan Bozdağ, sağlık personellerinin her daim yanında olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek ve oradaki haksızlık ve hukuksuzlara son vermenin çok önemli olduğuna yürekten inanıyorum. Zira hakimler ve savcılar bizim haklarımız ve hürriyetlerimiz hakkında karar tesis ederken, hekimler ve sağlık çalışanları bizim yaşam hakkımız ve daha kaliteli bir yaşama devam etmemiz için büyük görev yapmaktadırlar. Bizim anayasamız ve yasalarımız yaptıkları işler dolayısıyla, aldıkları kararlar nedeniyle hakim ve savcılar için ne tür bir teminat ön görüyorsa hekimler, diş hekimleri ve sağlık çalışanları için de aynı güvenceyi, teminatı ön gören tarihi adımı atmalıyız. Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmalı; ikisi de hayatımızı ve bizi koruyan, kollayan ve değer veren önemli görevleri ifa ediyorlar. O yüzden de Sağlık Bakanımız bu konuları bize açtığında; 'bizim sorunlarımız var, bunları beraber çözelim' dedi, biz de 'emrin olur' dedik. Zira sağlık çalışanlarının ben bakan olarak da emrindeyim, vatandaş Bekir Bozdağ olarak da emrindeyim. Her türlü desteği sınırsız vermeye hazırız" ifadesini kullandı.



Bakan Bozdağ ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstererek, "Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Hastaneye yavrusunu iyi olsun diye götürmüş canı yanan bir adam, çok sevdiği evladına elleriyle şifa dağıtacak ve bunun için 'biraz müsaade et, bir muayene edeyim' diyen hekime, ona yardımcı olan sağlık personeline nasıl öfkelenir, üzerine hücum eder ve ona şiddet tatbik eder. Bunu benim mantığım da almıyor, vicdanım da almıyor. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu çalışmalarla onların bayram sevincini artıracağımıza inanıyorum" dedi.