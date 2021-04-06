Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
455.228
DOLAR
8.1540
STERLİN
11.2269
EURO
9.6267
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...

Bakan Karaismailoğlu: PTT ile 47 ülkeye ürün ihraç ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyadaki dijital dönüşüme ayak uyduran PTT'nin, 2012 yılında 'pttavm.com' markasıyla e-ticaret alanında faaliyete başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 'turkishsouq.com' platformu üzerinden 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir. PTT, yaklaşık 300 bine yakın ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2021 Salı 15:18
0 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: PTT ile 47 ülkeye ürün ihraç ediliyor

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye-Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi' kapsamında, Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi ve beraberindekilerle bakanlıkta bir araya geldi. Karaismailoğlu, Türkiye ve Katar arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve iş birliği bağlarının hem Türkiye açısından hem de bölge istikrarı açısından değerli ve önemli olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, PTT'nin, posta hizmetlerinden bankacılığa, lojistik hizmetlerden e-ticarete kadar hayatın her alanında hizmet veren 180 yıllık köklü bir geçmişiyle Türkiye'nin güzide kuruluşlarından olduğunu belirterek, "Dünyada gerçekleşen dijital dönüşüme ayak uyduran PTT, bu kapsamda 2012 yılında 'pttavm.com' markasıyla e-ticaret alanındaki ticari faaliyetlerine başlamıştır. 'Pttavm.com' sektörün öncülerinden ve en güvenilir kuruluşlarından birisi olarak kurulduğu günden bugüne farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünle ve uygun fiyatlarla, müşterilerine kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır" dedi.

'47 ÜLKEYE ÜRÜN İHRAÇ EDİLİYOR'

PTT'nin, 2017 yılında e-ticaret alanındaki faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmak ve e-ihracata katkı sağlamak amacıyla, dost ve kardeş ülke Katar ile ortak çalışmalara başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu çalışmalar neticesinde kurulan 'turkishsouq' platformuyla, binlerce Türk ürünü Katar halkının hizmetine sunulmuş olup, ülkelerimiz arasındaki somut iş  birliği alanlarına bir yenisi daha eklemiştir.  Diğer alanlarda olduğu gibi e-ticaret alanında da iş birliğimiz başarılı olmuş ve 2019 yılında söz konusu platformun 'turkishsouq.com' uzantısıyla Katar sınırlarını aşarak global ölçekte bir platform haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Bugün itibariyle 'turkishsouq.com' platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir. PTT, bu iş birliği sayesinde ülkemiz adına güçlü lojistik altyapısıyla da desteklediği e-ihracat alanında önemli bir girişime imza atarak yaklaşık 300 bine yakın ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 06.04.2021 15:27
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluDünyadaki Dijital DönüşümPTT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa’nın fethinin 695’inci yıl dönümü kutlandı
Bursa’nın fethinin 695’inci yıl dönümü kutlandı
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor
Kısıtlamayı ihlal edip, kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza
Kısıtlamayı ihlal edip, kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans