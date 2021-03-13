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Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çok dinamik ve gelişen bir nüfusumuz var. Gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz. Gençlerimize olan yatırımın donanımlı olmasını çok ama çok önemsiyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Mart 2021 Cumartesi 17:31
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Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya’ya geldi. İlk olarak Kütahya Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Kasapoğlu toplantının ardından Akkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı.

Kasapoğlu konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye her alanda bir mücadele veriyor. Son 19 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla, liderliğiyle ekonomiden sanayiye, sanayiden sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden spora her alanda bir devrimi hep birlikte yaşıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Gelinen noktada her alanda hem yatırımlar hem de gelişmeler bizleri gururlandırıyor. Çok dinamik, gelişen bir nüfusumuz var, gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz. Gençlerimize olan yatırımın donanımlı olmasını çok ama çok önemsiyoruz. Gerek yurtlar. Gençlik merkezleri, kamplar, spor imkanlarıyla her geçen gün bu çıtayı hep birlikte daha yukarılara taşıyoruz" diye konuştu.

"ÜZMEDE ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR"

'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bugün bir yüzme havuzu açıyoruz. Ülkemiz tesisleriyle dünyaya meydan okuyor. Statlardan havuzlara kadar. Havuzlardan salonlara kadar. Bundan 1.5 yıl önce 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Bir hedef koyduk. İlk hedefimiz 100 günde 100 bin kişiydi. Geçtiğimiz yıl için 1 milyon hedef koyduk. Pandemiye rağmen ülkemizde 1 milyondan fazla insanımıza.. İnşallah bu çıtayı birlikte yukarıya çıkaracağız. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmeye kararlıyız. Yüzmeye verdiğimiz önemin, bu anlamdaki stratejik çalışmaların sonuçlarını güçlü bir şekilde aldığımızı da belirtmek istiyoruz. Şampiyonlarımız yetişiyor. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda bizi gururla temsil edecek şampiyonlarımızın öncü şampiyonlarını görüyoruz" dedi.

"KADINLAR BAŞIMIZIN TACI"

Tüm spor tesislerinde önceliğin kadın olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Kütahya'da Gençlik Merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Buradan size müjdesini vereyim. Biz 'kadın odaklı spor' diyoruz. Kadınlar başımızın tacı. Kadınlarımızla birlikte sporu tabana yayma noktasında çok başarılı olacağımıza inancımızı özellikle belirtiyorum. Tüm tesislerimizde kadınlarımız önceliğimiz. O yüzden Kütahya'nın değerli hanımefendileri bu havuz başta olmak üzere tüm tesislerimizi dolu dolu kullanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzunun açılış kurdelesini kesip, yetkililer ile birlikte havuzda incelemerde bulundu. Kasapoğlu daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluKütahyaGençlik Ve Spor Bakanı
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