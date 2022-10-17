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Bakan KasapoÄŸlu: YurtlarÄ± istismar etmek istiyorlar

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:05
Bakan KasapoÄŸlu: YurtlarÄ± istismar etmek istiyorlar

MUÄžLA - GENÃ‡LÄ°K ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, birilerinin yurtlarÄ± malzeme yapmak istediÄŸini belirterek, "YurtlarÄ± istismar etmek istiyorlar; onlarÄ±n hayal edemeyeceÄŸi Ã§apta sunduÄŸumuz hizmetleri, onlarÄ±n rÃ¼yalarÄ±nda dahi gÃ¶remeyecekleri ÅŸekilde geliÅŸtirdiÄŸimiz kapasiteyi karalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Asla bu fÄ±rsatÄ± onlara tanÄ±mayacaÄŸÄ±z" dedi.

Bakan KasapoÄŸlu, bir dizi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve ziyaret iÃ§in MuÄŸla'ya geldi. Bakan KasapoÄŸlu, ilk olarak MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi 2022-2023 akademik yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±ldÄ±. Programa, MuÄŸla Valisi Orhan TavlÄ±, AK Parti MuÄŸla milletvekilleri Yelda GÃ¶kcan, Mehmet Yavuz Demir, MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman GÃ¼rÃ¼n, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± OÄŸuzhan DÃ¶nmez, MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Turhan KaÃ§ar, MenteÅŸe KaymakamÄ± Mehmet EriÅŸ, MuÄŸla Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Gemalmaz, MuÄŸla Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman Suvat DilberoÄŸlu, Sahil GÃ¼venlik GÃ¼ney Ege Grup KomutanÄ± Yarbay SÃ¼leyman Ercan, MenteÅŸe Belediye BaÅŸkanÄ± Bahattin GÃ¼mÃ¼ÅŸ, kamu, daire mÃ¼dÃ¼rleri, akademisyenler, Ã¶ÄŸrenciler ile sporcular katÄ±ldÄ±.

'38 ÃœLKEDEN DAHA BÃœYÃœK NÃœFUSA HÄ°TAP EDÄ°YORUZ'

Burada konuÅŸan Bakan KasapoÄŸlu, "Ã‡eÅŸitlilikleri bir araya getiren, farklÄ± fikirleri harmanlayan, Ã¼retimin en merkez noktasÄ±; Ã¼niversite. Sadece mesleki yeterliliklerde deÄŸil; sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel, eÄŸitsel donanÄ±mla toplumlarÄ± geliÅŸtiren kurum Ã¼niversite. Ãœniversite bilimin, araÅŸtÄ±rmanÄ±n, yeniliÄŸin, eÄŸitimin nitelikli insan kaynaÄŸÄ± yetiÅŸtirmenin merkezidir. 81 ilde, 251 ilÃ§ede 850 bin kapasiteli 800'den fazla yurt ile adeta bir yaÅŸam merkezi konforunda hizmet saÄŸlÄ±yoruz. 38 Ã¼lkeden daha bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fusa hitap ediyoruz" dedi.

'BU YIL YURT ÃœCRETLERÄ°NE ZAM YAPMADIK'

Bakan KasapoÄŸlu, MuÄŸla'da 21 yÄ±l Ã¶nce 2 bin 673 olan yatak kapasitesinin 5 kattan fazla artarak 13 bin 830 kapasiteye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu bir gurur tablosudur. Ä°lk fazda 100 kiÅŸiden 80'inini yerleÅŸtirdik. Ä°kinci fazda 92'ye Ã§Ä±ktÄ±k. Gelen talebin yÃ¼zde 92'sini karÅŸÄ±ladÄ±k. Bu rakamÄ± bugÃ¼nlerde daha da arttÄ±rÄ±yoruz. Bu yÄ±l yurt Ã¼cretlerine zam yapmadÄ±k. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l olduÄŸu gibi yurt Ã¼cretlerimiz 250 ile 450 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bununla birlikte rekor seviyede artÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beslenme yardÄ±mÄ±nÄ± 750 liradan 1800 liraya Ã§Ä±kardÄ±k. Bu Ã¼lkenin pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l genÃ§lerinin hizmetindeyiz" diye konuÅŸtu.

'YURTLARI Ä°STÄ°SMAR ETMEK Ä°STÄ°YORLAR'

Birilerinin yurtlarÄ± malzeme yapmak istediÄŸini belirten KasapoÄŸlu, "YurtlarÄ± istismar etmek istiyorlar; onlarÄ±n hayal edemeyeceÄŸi Ã§apta sunduÄŸumuz hizmetleri, onlarÄ±n rÃ¼yalarÄ±nda dahi gÃ¶remeyecekleri ÅŸekilde geliÅŸtirdiÄŸimiz kapasiteyi karalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Asla bu fÄ±rsatÄ± onlara tanÄ±mayacaÄŸÄ±z. Onun iÃ§in de durmaksÄ±zÄ±n bu Ã§Ä±tayÄ±, bu kaliteyi, bu standartlarÄ± genÃ§lerin emrine amade etmeye devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Bakan KasapoÄŸlu, 2022-2023 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 4 farklÄ± puan tÃ¼rÃ¼nde Ã¼niversiteye ilk sÄ±rada yerleÅŸen Ã¶ÄŸrencilere baÅŸarÄ± belgelerini takdim etti. KasapoÄŸlu, YataÄŸan GenÃ§lik Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve MuÄŸla yatÄ±rÄ±mlarÄ± protokol imza tÃ¶reni iÃ§in YataÄŸan ilÃ§esine hareket etti.

DHA

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