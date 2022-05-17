Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üzülerek belirtmek isterim ki biz kırsalı terk ederek çağdaşlaşacağımızı, modernleşeceğimizi düşündük ve böyle bir yanılgı içine girdik ama sonra gördük ki kırsal, aslında çağdaşlaşmanın da olmazsa olmazıdır" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yerli hibrit çeşitlerin kullanımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen fide dağıtım törenine katıldı. Programda İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz da yer aldı. Bakan Kirişci, kooperatiflerce kurulan stantları gezdi. Katılımcılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın sulama konularında ihtiyaçları olduğunu kaydeden Bakan Kirişci, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Devlet Su İşleri (DSİ) başta olmak üzere ilgili birimlerdeki arkadaşları da bu konuda talimatlandırmış durumundayım, Ankara'ya yakışır yaraşır bir tarımsal sulama olması yönünde. Bakanlığımızın yürütülmesi gereken faaliyetlerini inşallah bu süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Amacımız, kent sebzeciliğini tesis etmek. Bu kavram belki de çok konuşulmuyor, çok dikkate alınmıyor ama bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Üzülerek belirtmek isterim ki biz kırsalı terk ederek çağdaşlaşacağımızı, modernleşeceğimizi düşündük ve böyle bir yanılgı içine girdik ama sonra gördük ki kırsal, aslında çağdaşlaşmanın da olmazsa olmazıdır" diye konuştu.



Bakan Kirişci, üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve fide dağıttı.