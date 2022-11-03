Bakan Kurum: 'Ä°klim Kanunu', Ã¼lkemizi model Ã¼lke yapacak

ANKARA - Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, TÃ¼rkiye'nin yeni yÃ¼zyÄ±lda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadelede Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TBMM'de Ã§Ä±kacak Ä°klim Kanunu, Ã¼lkemizi 2053 net sÄ±fÄ±r emisyon hedefi ve yeÅŸil kalkÄ±nma yolunda dÃ¼nyada model bir Ã¼lke yapacak" dedi.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸiÂ BakanÄ± Kurum, Ankara'da dÃ¼zenlenen Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve Uyum Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k etti. Bakan Kurum, geÃ§en ay gerÃ§ekleÅŸtirilen kurul toplantÄ±sÄ±nda 'Ulusal KatkÄ± BeyanÄ±' ve TBMM gÃ¼ndemine gelecekÂ 'Ä°klim Kanunu'na dair gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlatÄ±p, bugÃ¼n yapÄ±lan toplantÄ±da ise 'Ulusal KatkÄ± BeyanÄ±'nÄ±n nihai halininÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerekÂ karara varÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



MÄ±sÄ±r'da 6-18 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenecek BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ 27'nci Taraflar KonferansÄ±'na (COP27) katÄ±lacaklarÄ±nÄ± kaydeden Bakan Kurum, nihai ÅŸekli verilen 'Ulusal KatkÄ± BeyanÄ±'nÄ±, BM Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi SekreteryasÄ±'na sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Kurum, MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lacak toplantÄ± Ã¶ncesiÂ bakanlÄ±k tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilmesi hedeflenen konularÄ±n bu toplantÄ±yla netleÅŸeceÄŸini belirterek, "MÄ±sÄ±r'da yapacaÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ± Ã¶ncesinde hem iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelemizi hem de SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± Vizyonu' Ã§erÃ§evesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 30 yÄ±la iliÅŸkin tÃ¼m bakanlÄ±klarÄ±n ortaya koyacaÄŸÄ± irade ve belirleyeceÄŸimiz hedefler, atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± netleÅŸtirecek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 30 yÄ±la, 2053'e iliÅŸkin stratejileri netleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. YÃ¼zyÄ±llÄ±k planlarÄ± hayata geÃ§iriyoruz ve bu noktada bugÃ¼n alacaÄŸÄ±mÄ±z kararla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÃ¼zyÄ±la iliÅŸkin Ã¼lkemiz, sektÃ¶rlerimiz ve geleceÄŸimiz adÄ±na alacaÄŸÄ±mÄ±z en Ã¶nemli kararlardan olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.Â



'ÃœLKEMÄ°ZÄ°N KENDÄ° KENDÄ°NE YETEN ÃœLKE OLMASI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYORUZ'



Bakan Kurum, insanÄ± ve doÄŸayÄ± merkeze alarak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri ÅŸehirleÅŸme modeline vurgu yaparak, "Medeniyetimizin bize tarif ettiÄŸi ÅŸehirleÅŸme modeliyle, Ã§evreyi, insanÄ±, doÄŸayÄ± merkeze alan sosyal devlet anlayÄ±ÅŸÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir devlet anlayÄ±ÅŸÄ±na geÃ§eceÄŸimiz bir sistemin omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturulacak. Kendi kendine her alanda yeten Ã¼lkeler bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de Ã§ok daha fazla Ã¶ne Ã§Ä±kacak. Burada Ã¼lkemizin; tarÄ±mda, enerji sektÃ¶rÃ¼nde, turizmde, Ã§evre ve ÅŸehircilikte kendi kendine yeten bir Ã¼lke olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz" dedi.Â



TÃ¼rkiye'nin yeni yÃ¼zyÄ±lda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadelede Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret eden Bakan Kurum, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â



"TBMM'de Ã§Ä±kacak Ä°klim Kanunu, Ã¼lkemizi 2053 net sÄ±fÄ±r emisyon hedefi ve yeÅŸil kalkÄ±nma yolunda dÃ¼nyada model bir Ã¼lke yapacak. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu '2053 net sÄ±fÄ±r emisyon' hedefini yakalamak iÃ§in bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± belirlememiz gerekiyor. Bu hedefler doÄŸrultusunda, kiÅŸiler deÄŸiÅŸse de bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zca atÄ±lan adÄ±mlar, Ã¼lkemizin doÄŸayla dost bir ÅŸekilde kalkÄ±nmasÄ±nda rol alacaktÄ±r. Bizim medeniyetimizde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilhamla; tarihi eserlerimizi, doÄŸal gÃ¼zelliklerimizi de korumak zorundayÄ±z. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± Vizyonu'na iliÅŸkin bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sundu. Biz de Ã§evre, ÅŸehircilik ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi konularÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Ãœlkemizin renklerini ve doÄŸayÄ± merkeze alan Ulusal KatkÄ± BeyanÄ±'nÄ± hazÄ±rlarken; vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, sanayicimizi, Ã§iftÃ§imizi, toplumun tÃ¼m kesimlerini iÃ§ine alan, kimsenin geride bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tmek zorundayÄ±z. Ortak mÃ¼ÅŸterekte buluÅŸmak zorundayÄ±z."Â