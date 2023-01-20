Bakan Kurum İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi

İZMİR - İzmir programı kapsamında depremde 3 bloku yıkılan Barış Sitesi'ne giden Bakan Murat Kurum, depremzedelerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bakan Kurum, eşi Ahmet Baltrak'ı depremde kaybeden 63 yaşındaki Hatice Baltrak'ı evinde ziyaret etti. Baltrak, deprem sonrası eşinin göçükten çıkarılması için Bakan Kurum'un verdiği desteği unutmadığını söyleyerek evlerinin 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması nedeniyle de teşekkür borçlu olduğunu belirtti. Baltrak, "Bunun dini, imanı, partisi yok. Bu işin neyi var biliyor musunuz? Şurası (kalbi) olduğu sürece her iş yapılıyor. Yapılmasaydı, başlanmasaydı, bu evler teslim edilmeseydi, biz içine girmeseydik hangi parayla nasıl yapacaktık? 18 ayda bitti geldik yerleştik. Şükür, ben kendi adıma memnunum. Ben Allah razı olsun diyorum. Çünkü kolay iş değil." dedi.

Bakan Kurum da mücadelelerine rağmen Ahmet Baltrak'ın hayatını kaybetmesinin Allah'ın takdiri olduğunu ifade ederek "Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. İnşallah hepimiz bir gün toprağa gideceğiz, orada buluşacağız Ahmet amcamızla. Allah sizlere sabır versin. Tabii ilk andan itibaren hep birlikte biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da takipleriyle, arkadaşlarımız, Vali'miz, Başkan'ımız hep buralardaydık. Acıyla hüznü de beraber yaşadık. Şimdi de sizin mutluluklarınızı görüyoruz. Bizim için de en büyük şeref bu." diye konuştu.

Kurum, bina çıkışında, aldıkları karne ve takdir belgesini gösteren çocukları tebrik etti, onlara hediyeler verdi. Depremde yıkılan ve yeniden yapılan Rıza Bey Apartmanı'na geçen Kurum, esnaf ve depremzedelerle sohbet etti.

İzmir'in en büyük dönüşüm çalışması

Konut rezerv alanında da incelemede bulunan Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada İzmir'de 30 Ekim 2020'de çok acı bir deprem yaşandığını, deprem sonrası vatandaşların yanından bir an olsun ayrılmadıklarını, onlara hızlı şekilde konutları yapma sözü verdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, 5 bin 61 konuttan oluşan İzmir tarihinin en büyük dönüşüm çalışmasını başlattıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Hem Bayraklı merkezde 7 bölgede hem de rezerv alanda olmak üzere 5 bin 61 konutun çalışmalarını, bir taraftan enkazları kaldırırken diğer taraftan da yeni konutların yapımını sürdürmek amacıyla çalışmalarımızı yürüttük. 1 yıl bile geçmeden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Bayraklı merkezdeki ilk anahtarları vatandaşlarımıza teslim ettik. Biz depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Deprem konutlarıyla alakalı 5 bin 61 konutun bugüne kadar 4 bin 604'ünün yapımını tamamladık. 457 konutumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah o da mayıs ayına kadar tamamlanacak. Mayıs ayında geldiğimizde inşallah 5 bin 61 konutun tamamını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız."

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, İzmir'de 27 milyar lira yatırım değeriyle 19 bin 430 konut yaptıklarını ve vatandaşlara teslim ettiklerini, sahada da yatırım değeri 11 milyar lira olan konutların yapımına devam ettiklerini bildirdi.

250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlama hedefi

Kurum, "İlk evim, ilk iş yerim" kampanyasında da İzmir'e toplam 12 bin 400 konut inşa edeceklerini, 25 bin konutluk arsa tahsisini gerçekleştireceklerini, kente 700 iş yerini kazandıracaklarını anlattı. Bu kapsamda İzmir'deki kura çekimlerinin 6-13 Şubat'ta gerçekleşeceğine işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Mart ayına kadar bütün Türkiye'deki kuralarımızı tamamlamak suretiyle nasıl deprem konutlarında sözümüzü tuttuysak buradaki sosyal konutlarda da ilk etapta 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugüne kadar Bakanlığımız tüm Türkiye'de 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladı. Gerek TOKİ'mizle gerek Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle bu çalışmaları yürüttük ve bugüne kadar da 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olduk. Yine İzmir'imiz özelinde bakacak olursak bugüne kadar 57 bin konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürüttük ve bu kapsamda kamulaştırmadan kira yardımına kadar 1,8 milyar liralık desteğimizi vatandaşlarımıza sunmuş olduk."

İzmir'e 4 millet bahçesi

Bakan Kurum şehirleri güzelleştirmek amacıyla 81 ilde millet bahçesi projelerini yürüttüklerini, bugüne kadar 468 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini, 168'ini tamamladıklarını anlattı. İzmir'e 4 millet bahçesi kazandıracaklarını vurgulayan Kurum, Bergama Millet Bahçesi'nin mayıs ayında etaplar halinde hizmete gireceğini, Konak ve Kiraz'da proje çalışmalarının sona geldiğini, son olarak Bayraklı'ya bir millet bahçesi müjdesi vermek istediğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bulunduğumuz alan İzmir'in artık en değerli yerlerinden biri olacak ve biz de milletin olanı millete sunmak adına buraya İzmir'in en büyük millet bahçesini kazandırıyoruz. 360 bin metrekarelik alanda TOKİ Başkanlığımız eliyle depremzede kardeşlerimizin, tüm İzmir'in yürüme mesafesinde ulaşabileceği içinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları, zemininden bütün İzmir Körfezi'ni seyredebileceğiniz alanlarıyla yine milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Bayraklı'daki millet bahçesinin şubat ayında ihalesinin yapılacağını, yaklaşık 250 milyon lira mal olmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Kurum, İzmir'de 36 bin vatandaşın arsalarıyla ilgili 2B ve mülkiyet sorunlarını çözerek tapularını teslim ettiklerini söyledi.

Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde 2B'ye ilişkin mülkiyet problemlerinin yaklaşık 50 yıldır sürdüğüne işaret eden Bakan Kurum, "Yaklaşık 2 bin 347 hak sahibi vatandaşlarımıza da 2B'den tebligatlarımızı yapıyoruz ve bu arsaların hak sahibi vatandaşlarımıza satışlarını yapmaya başladık. Ay sonuna kadar tüm tebligatlarımızı göndereceğiz ve böylece Sarnıç bölgesinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın da 2B ve mülkiyet sorunlarını çözmüş olacağız." dedi.

"Yaptığımız eserler ortada"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmasında deprem sonrası İzmirlilerin mağduriyetlerini en kısa zamanda giderme sözü verdiklerini belirterek, "Ağır hasarlı binaların sıkıntılarını büyük oranda giderme imkanı oldu. Orta hasarlıların problemleriyle ilgili de hem İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Derneğiyle hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde her bina sahibi kendi arasında anlaşma noktasına gittiğinde Emlak Konut vasıtasıyla, Bakanlığımızın diğer birimleri vasıtasıyla oralarda da hem parsel bazında hem ada bazında hızla çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Dağ, bu çalışmaların yerel yönetimler tarafından görülmediğini hatta sulandırılmaya çalışıldığını da savunarak "Yaptığımız eserler ortada. Biz 2,5 yılda hükümet olarak, Bakanlık olarak bunları hayata geçirirken daha kendi binasını bile ne yapacağını bilmeyen, görmeyen bir yerel yönetim var. Bunu da İzmirli hemşerilerimizin dikkatine sevk etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum'a programlarında Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da eşlik etti.