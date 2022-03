Bakan Kurum: 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni 2023 sonuna kadar tamamlayacağız

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk İklim Şurası'ndan çıkan 7 önemli başlıkla ilgili, "2053 net sıfır emisyon hedefi için ihtiyacımız olan; 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni inşallah 2023 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. Kamu, özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil 'İklim-Finansman Çalışma Grubu'nu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kuracağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne (EKO İKLİM) video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, küresel iklim değişikliği kaynaklı salgınların, afetlerin, krizlerin her geçen gün etkisini artırdığını belirterek, "Bugün yaşanan sıkıntının ana kaynağı olan sera gazı emisyonunda tarihsel bir sorumluluğumuz bulunmasa da bu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri olarak, dünyamızın ortak geleceğine dair sorumluluk taşıyor olmanın bilinci ile gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu kapsamda; geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltıyor, bölgemizde bizi öncü bir konuma getirecek derecede yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırarak enerji verimliliğini artırıyoruz. Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza atıyoruz. Ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduğumuz milyarlarca ağaç, şehirlerimize adeta nefes olan Millet bahçelerimiz, konut ve sanayide temiz enerji kaynakları kullanımı ile daha nice önemli çevreci proje de iklim dostu yaklaşımımızın göstergeleridir. Başkentimiz Ankara’da dünyanın dikkatini yeniden küresel iklim değişikliğine ve yeşil dönüşüme çekecek ve konunun tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni perspektifler sunacağına inanıyor, zirvenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



ŞURADAN ÇIKAN 7 BAŞLIK



Bakan Murat Kurum ise Konya'da düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nı 7 temel başlıkta ve 217 tarihi politika önerisiyle tamamladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:



"İlk kez bu buluşma vesilesiyle; ekonomi ve iklim özelinde öne çıkan, özel sektörümüzün dikkatle beklediği 7 önemli başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, 2053 net sıfır emisyon hedefi için ihtiyacımız olan 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni inşallah 2023 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. İkincisi, kamu, özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil 'İklim-Finansman Çalışma Grubu'nu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kuracağız. Üçüncüsü, 'İklim-Finans Çalışma Grubu'muz, sektörlerimizin ihtiyaç duyacağı finansman ve teşviklere ilişkin kriterleri belirleyecek ve özel bir rehber hazırlayacak. Dördüncüsü, yeşil kredi, yeşil fon, yeşil finansal kiralamaya dair uluslararası standartlarda uyumlu altyapıyı da inşallah 2024 yılı başına kadar kurmuş olacağız. Beşincisi, yeşil ve sürdürülebilir yatırımların finansmanını en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bunun için de yeşil tahvil, kira sertifikası ve diğer sermaye araçları piyasalarını ulusal çapta geliştireceğiz. Altıncısı, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan sektörlerimizi koruyacağız. Potansiyel tüm riskleri bu çerçevede belirleyeceğiz ve buna göre hareket edeceğiz ve yedinci olarak da Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ki baktığınızda ticaretimizin şu an yüzde 50'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz dolayısıyla bu mutabakata güçlü bir uyum sağlamak için Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'ni kuracağız. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle de sanayicimizin temiz üretimlerini destekleyeceğiz."



HİSARCIKLIOĞLU: YEŞİL MUTABAKAT, TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ OLMALI



Zirvede konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yeşil sanayi devrimini kaçırmamak için ortak akla ve konuşmaya ihtiyaç olduğunu belirtip, şöyle konuştu:



"Bugünün kısır gündeminden kurtularak, işte burada olduğu gibi, yarını konuşmaya başlanmalı. Yeşil Mutabakat süreci, Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmeli. Bir diğer önemli konu ise enerji tedariki ve fosil yakıtlardan nasıl çıkılacağı olacak. Zira 2053 yılı için konan hedefe ulaşılması, kömürden çıkılmasıyla mümkün hale gelecek. Dolayısıyla alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmamız gerekecek. Elbette kolay değil ama yapılabilir. Firmalara karbon salınımlarını azaltmalarını teşvik edecek bir karbon fiyatlaması ya da karbon vergilemesi sistemine ihtiyaç bulunuyor. Bir an önce bu karbon fiyatlaması sistemini tasarlamak demek, aynı zamanda sanayi politikasını ve önceliklerini belirlemek anlamına geliyor. Yeşil Mutabakat süreci Türkiye’nin yeni kalkınma stratejisidir. Biz 2017 yılında Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde ortaklarımızla birlikte bu projeye başladığımızda kimse bize inanmamıştı. Türkiye bu işi başaramaz demişlerdi. İnşallah bu sene sonunda banttan çıkıp seneye hep beraber sıfır emisyonlu son ileri teknoloji otomobile hep beraber bineceğiz. Biz tüm bu konularda odalarımızla ve borsalarımızla birlikte çalışıyoruz. Firmalarımızı ve sektörlerimizi bir araya getiriyor, çalışma grupları kurarak ortak görüş ve talepleri oluşturuyor ve ilgili kamu kurumlarına iletiyoruz."