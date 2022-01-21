Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,007.91
ALTIN
789.87
DOLAR
13.43
STERLİN
18.22
EURO
15.24
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...

Bakan Özer: 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2022 Cuma 13:08
0 Okunma
Bakan Özer: 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi.

Bakan Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kavaklı İlkokulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfta öğrencilere hitap eden Bakan Özer, "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı. Onun için ben hepinizi kutluyorum, bu başarılarınızdan dolayı ve 2 haftadaki yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu; sizlere ödev vermeyeceklerdi. Ama bu hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Sizden benim, sizlerin nezdinde tüm 18 milyon öğrencimizden bir istirhamım var; bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimiz en az 1 tane kitap okusunlar. Kitabı olmayan öğrencilerimiz tüm okullarda yapmış olduğumuz kütüphanelerden ödünç kitap alsınlar, onları 7 Şubat'ta geldikleri zaman okuyarak kütüphaneye geri getirsinler" ifadelerini kullandı.

'7 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEĞİZ'

Bakan Özer, daha sonra öğrencilere tek tek karnelerini verdi. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU SÜRECİN EN BÜYÜK KAHRAMANLARI ÖĞRETMENLER'

Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde 5 ay yüz yüze devam edebilmek için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek öyle kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşılanma oranları Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi, kıta Avrupa'sında, dünyada, haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldu. Öğretmenlerimizi hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlığından, emeklerinden dolayı, okullarda kuralların uygulanmasında göstermiş oldukları titizlikten dolayı, hem de aşılanma oranı ile toplumdaki salgınla mücadelede örnek davranış sergileyerek tüm topluma örnek oldukları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'100 MİLYON KİTAP HEDEFİ'

Bakan Özer, çıkışta basın mensuplarına da açıklama yaptı. Özer, 18 milyon öğrenciden 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını isteyerek, "Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için tüm okullarımıza kütüphane yaptırdık. 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane yaptık ve tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çıkardık. İnşallah 2022 yılı içerisinde de bu kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, dijital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100 milyon üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı sürecin bir devamı olarak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

'TATİLİ UZATMAMIZI GEREKTİRECEK DURUM YOK'

Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Bu süreçte bilimsel veriler ile bir elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ara TatilMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI
Eksi 22 derecede at yarışı
Eksi 22 derecede at yarışı
‘Çocukların ara tatilde ekran kullanımı sınırlandırılmalı’
‘Çocukların ara tatilde ekran kullanımı sınırlandırılmalı’
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans