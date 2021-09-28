Bakan Pakdemirli: Ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da lider

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, ekilen tarım alanı bakımında dünyada 15'inci, mera dahil toplam tarım alanı bakımından dünyada 31'inci sırada. Bu sıralamaya rağmen ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisinden birisidir" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen, 'Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışta Bakan Pakdemirli ile birlikte AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal yer aldı.



'AVRUPA'DA LİDERİZ'



Bakan Pakdemirli, tarımın her ülke için hayati öneme sahip olduğunu ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konuların başında geldiğini belirterek, "Biz de, son 19 yıldır ülkemiz tarımının gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için önemli destekler sağlayıp, yatırımlar yaparak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alt yapımızı güçlendirdik. Türkiye, ekilen tarım alanı bakımında dünyada 15'inci, mera dahil toplam tarım alanın bakımından dünyada 31'inci sıradadır. Bu sıralamaya rağmen ülkemiz; tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisinden birisidir. Bu başarının sahibi Türk çiftçisidir, Türk çiftçisinin emeğidir. Bizler de bakanlık olarak köklü ve yaygın tarımsal araştırma sistemimizle çiftçimizin, ücretimizin hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.



'YÜZDE 70'İ BAKANLIĞIMIZ ARAŞTIRMA SİSTEMİNE AİT'



Bugüne kadar yaptıkları Ar-Ge çalışmaları ile dünyada ilk olan ya da ilk sıralarda yer alan birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde üretilen arpanın yüzde 85'i, makarnalık buğdayın yüzde 69'u ve ekmeklik buğdayın yüzde 60'ı TAGEM enstitülerimizde geliştirilmiştir. Sadece bu üç tür bitkiden dolayı ülke ekonomisine olan katkımız yıllık yaklaşık 23 milyar liradır. Ülkemizdeki tarımsal çözümlerin yüzde 70'i bakanlığımız araştırma sistemine aittir. Dünya un ve bulgur ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız. 2016-2020 ortalamasını baz aldığımızda bu ticaretten ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar net dış ticaret geliri elde edilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin yüzde 56'sı unlu mamuller sektöründe faaliyet göstermekte ve yaklaşık piyasa değeri 15 milyar dolara yaklaşmaktadır" diye konuştu.



'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI'



Bakan Pakdemirli, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sayesinde tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini belirterek, "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Verimli, besin değeri yüksek, sağlıklı ürünü ve gıdayı üretmemiz gerekecek. Tarımın geleceğinde Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji olacak. Hamdolsun bu potansiyelimiz, bu alt yapımız, bu insan kaynağımız var. Hiç kimse merak etmesin. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz büyük" ifadesini kullandı.



GIDA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİNE KATKIDA BULUNACAK



Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi, gelişmiş teknoloji ile donatılmış 14 laboratuvardan oluşuyor. Toplam yatırım maliyeti 20 milyon lira olan bu merkezde 85 araştırmacı çalışacak. Türkiye'nin gıda sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacak merkez, 931 özel tohumculuk şirketine hizmet ıslah sürecinde yapacağı kalite analizleriyle hizmet verecek. Merkez, Türkiye’nin bitkilerinden vatandaşlara, yeni gıdalar üretilmesi için de inovasyon çalışmaları yapacak. Bunların yanında baklagiller, yağlı tohumlar, tıbbi aromatik gibi birçok bitkiyi kullanarak bitkisel protein eldesi, glütensiz ürünler, özel beslenme ürünleri ve zaman içinde fonksiyonel gıdalar ile tıbbi amaçlı gıdalar çalışılacak. Bu amaçla örneğin çölyak hastalarına ekmekler, bebekler için devam mamaları, yaşlılara özel beslenme ürünleri ve bitkilerden yağlar üretilecek.