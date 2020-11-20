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Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan taziye mesajı paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Kasım 2020 Cuma 09:31
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Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin annesinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise paylaştığı taziye mesajında "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ruhsar PekcanAnneVefat
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