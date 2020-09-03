Bakan Selçuk: Giresun'a 5 milyon TL ek kaynak gönderdik

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgede bakanlığın çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi. Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekipler ile doğal afetten etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakan Selçuk, afetzedeler için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na daha önce 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını hatırlattı. Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 5 milyon TL daha ek kaynak gönderdik. Toplamda 7,5 milyon TL kaynak aktarmış olduk" ifadelerini kullandı.