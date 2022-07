Bakan Soylu: 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçimizden bütün pislikleri attık. Devleti bu yangın çetesinden temizledik. 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk. 15 Temmuz’dan sonra daha bağımsız olduk. 15 Temmuz’dan sonra daha yerli, daha milli olduk" dedi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Bakan Soylu'nun yanında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Daha sonra 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanan, 13 polis ve vatandaşın şehit düştüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde anma töreni gerçekleştirildi. Buradaki törende konuşan Bakan Soylu, "Güzel ölüm ve şehadete imrenilir. Biz bu sandalyelerde tek başımıza oturmuyoruz. Onlar yanımızdalar. Kıymetli polis arkadaşlarım; görevinizi tek başınıza yapmıyorsunuz. Onlar yanınızdalar" dedi.



'YILLARCA ANLATILACAKLAR'



Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit olan 13 polis ve vatandaşın isimlerini tek tek okuyan Süleyman Soylu'ya emniyet mensupları 'burada' diye karşılık verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını yeniden inşa edildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Vatandaşın can ve mal emniyetini sağlayan, üzerinde Türk polisinin amblemi olan bir kamu binasına sanki bir düşmana saldırır gibi bombalarla, uçaklarla ve helikopterlerle saldırdılar. Burayı harabeye çevirdiler. Günlerce harabe olarak kaldı. Onun için bu binayı yeniden imar ve inşa ettik. Bu binanın önünde kahraman kardeşlerimiz direndiler. Tam bir ailenin yaptığı gibi birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle başımıza gelen bu hali savuşturduk. Cenabı Allah’ın izniyle o ihanet gecesini bir zafer gecesine dönüştürmeye muvaffak olduk. O gecenin kahramanları bu topraklar üzerinde yıllarca anlatılacaktır" diye konuştu.



'DEVLETİ BU YANGIN ÇETESİNDEN TEMİZLEDİK'



Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’yi özgürleştirdiğini vurgulayarak "Onların ihaneti bize zarar vermedi. Aksine daha da güçlenmemize sebep oldu. Annelerimizin, babalarımızın, eşlerimizin sabrı, yetimlerin, öksüzlerin, şehit çocuklarının, gazi evlatlarının duası bizim daha da güçlenmemize sebep oldu. İçimizden bütün pislikleri attık. Devleti bu yangın çetesinden temizledik. 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk. 15 Temmuz’dan sonra daha bağımsız olduk. 15 Temmuz’dan sonra daha yerli, daha milli olduk. Buradan 15 Temmuz’u planlayanlara, destek olanlara, maşası olanlara soruyorum; Bu millete ne zarar verebildiniz? Biz İHA’ları 15 Temmuz’dan sonra yapmadık mı? Biz PKK’ya 15 Temmuz’dan sonra diz çöktürmedik mi? Yılda 5 bin 558 kişin katıldığı PKK’nın tamamını bugün 100 sınırına getirmedik mi? DEAŞ’ı, DHKP-C’yi diğer sol terör örgütlerini hücre evlerinden teker teker 15 Temmuz’dan sonra almadık mı? FETÖ pisliğinin mahrem imamından finansörlere kadar bütün kalıntılarını 15 Temmuz’dan sonra tek tek adalete teslim etmedik mi? Yurt dışına kaçan oradan ancak tweet atıp kendini adam sıfatına sokmaya çalışanlar, 'bekleyin geliyoruz' diyenler bir daha Türkiye’ye, bu cennet vatanımıza gelebildiler mi? Yurt dışında sürgün gibi, yurtsuz, vatansız, milletsiz yaşamıyorlar mı? PKK’nın mağaralarında fare gibi yaşayanlardan ne farkınız var? Allah şahittir, bu millet şahittir hepinize bunun hesabını ölünceye kadar, son nefesinizi verinceye kadar sormayan namerttir, sormayan alçaktır, sormayan haindir, hain oğlu haindir" dedi.



'HİÇBİRİNİN BU MİLLETLE BAŞ ETMEYE GÜCÜ YOKTUR'



Bakan Soylu, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kaplan, Pençe Kilit, Kıran, Kapan operasyonlarını 15 Temmuz’dan sonra yaptıklarını hatırlatarak, "Çanakkale, Osman Gazi Köprüsü'nü, Karadeniz’de, Ege’de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını dünyada kimseden icazet almadan 15 Temmuz'dan sonra yapmadık mı? Bize uçacak, uçuracak pilotumuz kalmadığını söyleyenlere, bu devleti küçümseyenlere sesleniyorum; bu devlet bir gün olsun acziyet çekti mi? Kurumlarımızı bu FETÖ’cülerden temizledikten sonra kapasitelerini kat kat artırmadık mı? Hırsızlıktan tutun, trafikteki can kayıplarına kadar, terörden tutun uyuşturucu mücadelesine kadar tarihimizdeki en başarılı sonuçları 15 Temmuz’dan sonra almadık mı? Uyuşturucu baronlarını, organize suç çetelerini ensesinden tutup almadık mı? Bu millete laf söyleyenler, her gün bu milletin temiz evlatlarına iftira üstüne iftira videoları çekenler, bu millete dil uzatanlar hepsi yurt dışında. Hiçbirinin ne kendilerinin ne efendilerinin ne bu devletle ne bu milletle baş etmeye gücü yoktur" ifadelerini kullandı.