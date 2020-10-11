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Bakan Soylu'dan o iddialara sert yanıt!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır, provokasyondur" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:33
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Bakan Soylu'dan o iddialara sert yanıt!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dini cemaatlerin devlet kademelerinde yapılandığı iddialarını yalanladı. Soylu, belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

'YALANDIR, PROVAKASYONDUR'

Devletin hiçbir biriminde bu durumun söz konusu olmadığını kaydeden Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak inanç grupları, son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum, tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır, provokasyondur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman Soylu
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