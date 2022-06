Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da artık makus tarihten söz edilmemeli

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Allah'a hamdolsun; artık makus bir tarihten söz edilmemelidir. Doğu ve Güneydoğu şehirlerimizde bölgeler arası gelir farkı uçurumunu tartışılamayacak dereceye getirerek, sıkıntıya yol açabilecek bir farklılıktan kesinlikle bahsedilmemelidir" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, yıllardır terörle geri bırakılmış bölgelerde ortaya koydukları hizmetler nedeniyle belediye başkan vekillerine teşekkür etti. Soylu, Türkiye'de bölgeler arası farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi için her dönem önemli adımlar atıldığını belirterek, "Bugün Allah'a hamdolsun; artık makus bir tarihten söz edilmemelidir. Doğu ve Güneydoğu şehirlerimizde bölgeler arası gelir farkı uçurumunu tartışılamayacak dereceye getirerek, sıkıntıya yol açabilecek bir farklılıktan kesinlikle bahsedilmemelidir. Yol var, hastane var. Hastanelerde her türlü araç, cihaz, teçhizat söz konusu. Otobanlar, otoyollar var. Her ilde üniversitede var. Gençlik merkezleri, kültür merkezleri var. Gecenin saat 3-4'ünde bile güvenlikle ilgili herhangi bir problem yok. Herhangi bir yerden, bir yere korkuya kapılmadan gidilebilmesinin rahat bir şekilde önünün açıldığı bir tablo var. Etrafındaki coğrafya ateş çemberi olmasına rağmen huzurlu, güveni, kardeşliği hep beraber gördüğümüz ve yaşadığımız bir tablo var" dedi.



'DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ZİHNİYET DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİ'



Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'daki yatırımlar, gelişmişlik ve güvenlik konusunda sadece maddi ilerleme kaydedilmediğini dile getirerek, "Türkiye, bu bölgelerde bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiş. Bunu zihniyet devrimi yapmadan ortaya koyabilmek mümkün değildir çünkü alışkanlıkların değiştirilmesi, genel kabul görmüş prensiplerin ters, düz edilmesi ve paylaşımın ülkemizin her noktasına adil ve hakkaniyetli bir şekilde yönlendirilmesinin sağlanması kolay bir iş değildir. Türkiye, bunu 21'inci asrın başından itibaren hem büyüyerek hem güçlenerek hem hakkaniyet ve adaleti ülkesinin her noktasına eşit ve adil bir şekilde sağlayarak gerçekleşmiştir. Bu tam bir zihniyet devrimidir" diye konuştu.



'TÜRKİYE'Yİ BU HALE GETİREBİLECEKLERİ APAÇIK ORTADA'



Bakan Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili de "Artık belediyelerden Kandil'e ne para ne lojistik ne gıda malzemesi dolu minibüsler gidiyor ne de festivallerde okul önlerinde kandırılan evlatlar gidiyor. Sadece bu bile yeter. Terör adına festival düzenliyorlardı, çocuklarımızı kandırıyorlardı. Anaları gözleri yaşlı bırakıp, yavrularının saçlarını okşayacakları döneminde alıp, terör örgütündeki pislik adamların tacizine maruz bırakıyorlardı. Bunlarla siyaset yapmak isteyenler, bunlarla dayanışıp da cumhurbaşkanı seçmek isteyenler, Türkiye'yi ne hale getirebilecekleri apaçık ortadadır. Allah bunlara fırsat vermesin" dedi.



'TERÖRDEN İNTİKAM ALIYORUZ'



Bakan Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 7 bin 537 kilometre stabilize yol, 1469 kilometre sıcak asfalt, 1945 kilometre sathi kaplama, 262 kilometre beton yol, 1657 kilometre içme suyu şebeke hattı, 165 adet içme suyu kuyusu, 111 su deposu, 7 su arıtma tesisi, 712 kilometre kanalizasyon hattı, 112 kilometre yağmur suyu hattı, 560 taziye evi onarımı, 16 yeni taziye evi, 58 gençlik merkezi, 56 kadın kültür merkezi yapılmıştır. Sadece bunlar değil terörden intikam alıyoruz. Huzurla kardeşlikle barışla yatırımla ve hizmetkarlıkla terörün hakim olduğu yılların acısını hep beraber çıkarıyoruz."