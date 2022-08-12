Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.887,67
ALTIN
1.031,55
DOLAR
17,97
STERLİN
21,80
EURO
18,48
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bakan Yanık: Biz de bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük

12 Ağustos 2022 Cuma 15:32
Bakan Yanık: Biz de bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 gün' sloganıyla başlattığı program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Bakan Yanık, " Pandemi döneminde çok gelişmiş ülkelerde bile yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda maalesef yaşlı insan hayatını kaybetti. Biz de bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük "dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde huzurevi sakinleri ile buluştu. Huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşan Bakan Yanık huzurevi sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinlemek için geldiklerini söyledi.


 

"SOSYAL HİZMETLER ANLAMINDA DÜNYAYLA YARIŞIR DURUMDAYIZ"

Yanık yaptığı konuşmada, "Hem bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek açısından hem de büyüklerimizin varsa talepleri, bize iletecekleri hususları almak, ama hepsinden önemlisi hayır dualarını almak için onları muhakkak ziyaret ediyoruz. Kurum bakımına ihtiyaç duyan büyüklerimizi de en güzel biçimde aktif yaşlanmayı sağlayacak şekilde hem kaldıkları yerde hayatlarını idame ettire bilmelerini aynı zamanda sosyal hayatlarını ve sportif faaliyetlerini sürdürmeleri için, hepsinden önemlisi onların muazzam hayat tecrübelerini kendilerinden sonraki kuşaklara bizlere aktaracak imkanları onlara sağlıyoruz. Sosyal hizmetler anlamında dünyayla yarışır durumdayız. Dünyada çok gelişmiş olduğunu gördüğümüz ülkeler ile bizim bugün yaşlılarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize sağladığınız hizmetler yarışır vaziyette" dedi.


 

"YÜZDE 81 NERE, YÜZDE 4,4 NERE" 

Pandemi döneminde yapılan çalışmalarla yaş oranı yüksek vatandaşlarda ölüm oranının gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük olduğunu söyleyen Yanık, "Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi döneminde yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda maalesef yaşlı insan hayatını kaybetti. Biz de bu oran çok çok düşük. Gönül tabii ki çok daha az olmasını isterdi ama kıyasladığımızda gerçekten kıyas kabul etmeyecek kadar düşük. Biz de pandemi döneminde koronavirüse bağlı olarak yaşlı ölümü yüzde 4,4. Yüzde 81 nere, yüzde 4,4 nere. Çözüm olarak uygulanabilecek her türlü çözümü, desteği siz kıymetli büyüklerimize sağlıyoruz, bundan sonrasında da sağlamaya devam edeceğiz. Büyüklerimiz hayat tecrübesi ile bizim için birer hazine değerinde. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetlerinizi sürdürürken yine sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlerin dualarına talip olacağız ve çalışmalarımızı böylece sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Yanık daha sonra resim atölyesinde huzurevi sakinlerinin yapmış oldukları yağlı boya tabloları inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan YanıkYüz Yüze 100 Gün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkelerine dönmek isteyen Türkmenistan vatandaşları yetkililerden yardım bekliyor
Ülkelerine dönmek isteyen Türkmenistan vatandaşları yetkililerden yardım bekliyor
Bakan Yanık: 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz
Bakan Yanık: 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz
İzmir'de deprem konutlarının teslimi, 10 gün içinde tamamlanacak
İzmir'de deprem konutlarının teslimi, 10 gün içinde tamamlanacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans