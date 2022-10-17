Bakan YanÄ±k, facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± BartÄ±n'da: Destek, boynumuzun borcu

BARTIN - Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k, "HayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yapÄ±yoruz. Bu bir mazeret deÄŸil; mazeret olarak sÃ¶ylediÄŸim dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesin. Ancak kÃ¶mÃ¼r madenciliÄŸi niteliÄŸi itibarÄ±yla son derece hassas, son derece Ã¶zel dikkat gerektiren bir alan" dedi.



Bakan Derya YanÄ±k, BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde yaÅŸanan grizu faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan maden sahasÄ±na gelerek, bilgi aldÄ±. Burada Ã§alÄ±ÅŸma yapan ekipleri ziyaret eden YanÄ±k, "41 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Ã–lenlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum. BartÄ±n'da tedavi olanlarÄ±n hepsi taburcu olmuÅŸ, bilgisini aldÄ±k. Ä°stanbul'da, Ã‡am Sakura'da 6 yaralÄ±mÄ±z var. SÃ¼reÃ§leri biz de Ã§ok yakÄ±ndan takip ediyoruz. Psikososyal destek ekipleri, hastalarÄ±mÄ±zÄ± ve ailelerini takip ediyor. Ä°lk andan itibaren afet mÃ¼dahale kapsamÄ±nda, sorumlu bakanlÄ±klardan biri olarak yakÄ±ndan takip ediyoruz. Ä°lgili personelimiz hÄ±zlÄ±ca olay yerine intikal etti" dedi.



PatlamanÄ±n nedeni ile ilgili incelemelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Bakan YanÄ±k, "Kazayla ilgili sebep Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gereken ne varsa; bunu Ã§ok aÃ§Ä±k yÃ¼reklilik ile milletimize bir taahhÃ¼t olarak sÃ¶ylemek zorundayÄ±z. SoruÅŸturma sonuca gÃ¶re, eÄŸer bir kusur ya da sorumluluk durumu varsa bunun gereÄŸi yapÄ±lÄ±r" diye konuÅŸtu.



'SON DERECE HASSAS, SON DERECE Ã–ZEL BÄ°R ALAN'



BakanlÄ±k olarak maddi ve manevi destek saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Bakan YanÄ±k, "HayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yapÄ±yoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n hÄ±zlÄ±ca iyileÅŸmesi noktasÄ±nda gereken Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapÄ±yoruz. Bu bir mazeret deÄŸil; mazeret olarak sÃ¶ylediÄŸim dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesin. Ancak kÃ¶mÃ¼r madenciliÄŸi niteliÄŸi itibarÄ±yla son derece hassas, son derece Ã¶zel dikkat gerektiren bir alan. Maalesef dÃ¼nyada da Ã¼lkemizde de geÃ§miÅŸ acÄ± tecrÃ¼beler; bize nereye bakmamÄ±z, hangi noktalarda, ne tÃ¼r tedbirler almamÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶steriyor. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de inÅŸallah sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapmaya devam edeceÄŸiz. BakanlÄ±k olarak yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n desteklenmesi, vefat eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ailelerinin psikososyal anlamda desteklenmesi noktasÄ±nda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni eksiksiz bir biÃ§imde yerine getireceÄŸiz" dedi.