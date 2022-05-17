Bakan Yanık: Gerçek çözüm önerilerine ciddi ve samimi gayretlerle ulaşabiliriz

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya' konulu çalıştayda yaptığı konuşmada "Aile için bireyi, birey için aileyi feda etmeden, gerçek çözüm önerilerine ancak bu çalıştay gibi ciddi ve samimi gayretlerle ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da 'Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya' konulu çalıştaya katıldı. Bakanlık olarak 2022 yılını birçok akademik faaliyetle, saha araştırmaları ve programlarla aile konusunu işleyerek geçirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:



"Merkezde, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve 81 ilimizde il müdürlüklerimizle toplumsal bir farkındalık oluşturma gayreti içindeyiz. İnsan hayatı, aile bağlarıyla şekillenmiştir. Temel hareket noktamız, temel mücadelemiz ve sağlamaya çalıştığımız şey, ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi ve insanlar için gerçekten en güvenli sığınak olması. Ama bu güvenli sığınak bir süre sonra bir güvensizliğin adına dönüşmüşse o zaman da orada korumamız gereken, çıkarmamız gerekenleri de çıkarıp devlet olarak korumasını sağlamamız gerektiğidir. Günümüzde aile kurumunun objektif bir değerlendirmesi, zamanın ruhundan nasıl etkilendiğinin doğru tespit edilmesi ve bu yaşam kaynağının korunması için neler yapılması gerektiği üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Aile için bireyi, birey için aileyi feda etmeden, gerçek çözüm önerilerine ancak bu çalıştay gibi ciddi ve samimi gayretlerle ulaşabileceğimize inanıyorum."



'384 SOSYAL HİZMET MERKEZİMİZLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'



Bakan Yanık, şiddetin ciddi bir suç olarak tanımlandığını ve gerekli yaptırımların belirlendiğini ifade ederek, "Bu noktada hükümet olarak aile kurumunu şiddetten arındırmak ve toplumsal huzuru sağlamak adına kararlı adımlar atıyoruz. Nitekim en son Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara yönelik işlenen cebir ve şiddet fiillerinin ağırlaştırıcı sebep olması, kadına yönelik işlenmesi bir anlamda fiilen kadına yönelik suçların da ayrıca tanımlanması ve kategorik bir hale büründürülmesi anlamına geliyor. Bu da şiddetle mücadelemizin önemli parametrelerinden birisidir. Aile içi şiddeti önlemeye yönelik bu kesin tavrımız, aile değerlerine sadakatimizin en temel göstergesi olarak kabul edilmelidir. Aileyi korumak, en başta şiddeti önlemekle olur. Şiddetin olduğu yerde, sağlıklı işleyen bir aile yapısından söz edilemez. Sağlıklı olmayan ailelerin sağlıklı bir toplum oluşturmayacağı da açıktır. Ailede şiddet yerine muhabbet ve merhametin çoğalması için kilit nokta etkili iletişimdir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra Bakanlık olarak, ülke genelinde 384 Sosyal Hizmet Merkezimizle bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



'2017'DEN BU YANA 4 MİLYON HANEYE ULAŞTIK'



Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli yönlendirmeyi sağladıklarını belirten Bakan Yanık, şöyle devam etti:



"Bu programımızla 2017'den bu yana 4 milyon haneye ulaştık. Aile Eğitim Programımız (AEP) kapsamında ise 2013'ten beri eğitim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler düzenleyerek ailenin sahip olduğu kaynakları en etkin şekilde yönetme ve karşılaştığı risklerden korunma becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerimizle şimdiye kadar 2 milyon 600 bin kişiye ulaştık. Araştırmalarımızla, ülkemizdeki aileler, gençler, şiddet, yaşlanma, evlenme ve boşanma gibi pek çok olgu analiz edilerek politika önerilerine dönüştürülüyor. Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), Türkiye Ergen Profili Araştırması (TEPA), Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması (TÜGPA) ve Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırmaları (TBNA), Kadına Yönelik Şiddet araştırmamız düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız arasındadır."