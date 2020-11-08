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Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu ve Akar, hem Azerbaycan’ın Bayrak Günü hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce işgal altındaki Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev’i kutladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 18:28
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Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan’da

Çavuşoğlu ile Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Bakü’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Her zaman Bakü’de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ama bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu Ali Baş Komandanı zatıalinizin önderliğinde kadim Şuşa şehrini işgalci Ermenistan’dan geri almıştır. Dolayısıyla kahraman Azerbaycan ordusunu, başkomandan olarak sizi ve bu zor günlerde özellikle de Ermenistan’ın gönderdiği füzelere rağmen dik duran ve Ali Baş Komandanı ve kahraman ordusunun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, Bayrak Günü’nde burada Bakü’de olmaktan ayrıca mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar da Türkiye ve Azerbaycan’ı kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olan kardeş iki ülke olarak nitelendirdi. İki ülkenin ebediyen 'İki devlet bir millet' olduğunu ifade eden Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Can gardaşlarımız Azerbaycan Türkü’nün haklı davasında bugün olduğu gibi yarın da gardaşlarımızla beraber olacağız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılıkla birlikte buna da muktedir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı  Ceyhun Bayramov da katıldı.

DHA

Son Güncelleme: 08.11.2020 18:31
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluAzerbaycanİlham Aliyev
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