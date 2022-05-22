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Bakanlıktan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2022 Pazar 11:45
Bakanlıktan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektroşok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında vatandaşlarımızın kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görülmektedir" denildi.

EGM DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektroşok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının" ifadelerine yer verildi.

DHA

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Dışişleri BakanlığıABDTürkTürk VatandaşıUyarı
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