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Bakıra talep arttı, kalaycıların işi yoğunlaştı

Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı olmasından dolayı mutfaklarda bakır ürünlerin tercih edilmeye başlanmasının ardından kalaycıların işi de arttı. Gaziantep'teki kalaycı ustaları, salgın döneminde sağlıklı olduğu için tercih edilen bakır ürünlerin kullanıldıktan bir süre sonra kalaylanması zorunluluğunun işlerini yoğunlaştırdığını ifade etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2020 Perşembe 11:15
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Bakıra talep arttı, kalaycıların işi yoğunlaştı

GAZİANTEP - Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok kişi mutfaklarında sağlıklı olduğu için bakır ürünlere yönelmeye başladı. Gaziantep'te geleneksel meslek kollarından kalaycılığı sürdüren 6 ustadan biri olan Hacı Ateş (69), son dönemde işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Ateş, kalaylanacak bakır ürünleri önce ateşin üstüne maşa yardımı ile tutarak ısıttıklarını ardından kalay tozunu ısınan kabın içine serperek bezle kalaylama işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yarım asırdır kalaycılık yaptığını anlatan Hacı Ateş, pandemi döneminde sağlıklı olduğu için vatandaşların bakır ürünlere yönelmesiyle işlerinde artış yaşandığını kaydetti.

'BU İŞTE YETİŞEN ÇIKAR TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İŞ BULUR'

Meslekte çırak bulamamaktan şikayetçi olan Hacı Ateş, porselen, çelik gibi tabak ve tencerelerden ziyade bakır kapların daha sağlıklı olduğunu ifade ederek, salgın döneminde bunun bir kez daha ispatlandığını ifade etti. Bakır kullanımının artmasıyla işlerinin de yoğunlaştığını dile getiren Ateş, "Pandemi sürecinde mutfaklarda bakır kullanımı da arttı. Sebebi de sağlıklı olması. Kalayda diğer plastik ürünlerde olduğu gibi katkı ürün yok. Atalarımız sürekli mutfaklarda bakır kullanarak uzun yıllar yaşadı. Salgın ile bakıra talep oldukça arttı ve haliyle bizim de işlerimiz yoğunlaştı" diye konuştu.

'KALAYLANAN BAKIR ÖMÜRLÜKTÜR'

Hacı Ateş, kullanılan bakırın mutlaka kalaylanması gerektiğini de dile getirerek, şunları söyledi:

"Bakır ömürlük bir üründür. Kalayladıkça kullanılabilir. Kalaylanan bakır insan vücudu için çok faydalıdır. Büyüklerimiz bunun birçok hastalıklara da iyi geldiğini söylerlerdi. Dayanıklı olduğu için de uzun ömürlüdür. Kalaylanan bakır 20-30 yıl kullanılsa bile yıpranmaz."

DHA

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