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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım

Balıkesir’de 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet veren, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefleyen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ); Susurluk, Sındırgı ve Kepsut’a da atık su arıtma tesisi kazandırıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2020 Perşembe 13:58
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 1868 personel ve 701 iş makinesi ile 12 bin 496 kilometrekare alanda, 1130 mahalleye hizmet götürdü. BASKİ tarafından Balıkesir’de bugüne kadar 2 milyon 350 bin metre içme suyu hattı, 1 milyon 200 bin metre kanalizasyon hattı ve 50 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 3 milyon 600 bin metre şebeke hattının yapımı tamamlandı. 1 milyon 37 bin kişi kapasiteli 29 adet atık su arıtma tesisi bulunan Balıkesir’de, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısının 42’ye, kapasitesinin ise 1 milyon 900 bin kişiye yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Susurluk, Sındırgı ve Kepsut’ta atık su arıtma tesisi inşasına devam ediliyor.

SUSURLUK ÇAYI KİRLENMEYECEK

Susurluk ilçesinde yıllardır deşarj yöntemiyle kanalizasyon atıklarının Susurluk Çayı’na bırakıldığı söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BASKİ’nin çevre kirliliğinin önüne geçmek ve artan nüfusa daha kaliteli hizmet sunabilmek için 40 bin kişi kapasiteli ‘Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atık Su Arıtma Tesisi’ projesinin tamamladığını söyledi. Bakan Yılmaz, “Proje kapsamında; 40 bin 500 metre kanalizasyon şebeke hattı, 2 bin 400 adet parsel bağlantısı, atık suların arıtma tesisine iletimini sağlayacak 2 adet paket terfi merkezi ve 1 adet betonarme terfi merkezi ile 4 bin 261 metre terfi hattının imalatları tamamlandı. 5 bin 616 m3/gün ve 40 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisi de tamamlanarak numune alınımına başlandı. Sındırgı Atık Su Arıtma Tesisi’nin de yüzde 90’ını tamamladı. Simav Çayı’ndaki kirliliğin önüne geçecek olan 25 bin kişi, 3 bin 468 m3/gün kapasiteli tesiste; 2 bin 500 metreküp içme suyu deposu, 12 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 400 adet kanalizasyon parsel bacasının imalatı tamamlandı. Karbon ve kısmi azot-fosfor giderim projesi olan ileri biyolojik arıtım teknolojisine göre tasarlanan tesiste arıtılan atık sular, çevre mevzuatında istenilen şartları sağladıktan sonra Simav Çayı’na deşarj edilecek” diye konuştu.

‘KEPSUT’UN ATIK SUYU BİTKİ VE BAKTERİLERLE ARITILACAK’

Başkan Yılmaz, BASKİ tarafında Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nde de sona gelindiğini belirterek, “Kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atık suları arıtan sistem IFAS Prosesli Kepsut İlçesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı kapsamında 15 bin kişi ve 2 bin 200 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinin ünitelerinin yüzde 82’si, kanalizasyon şebeke inşaatında bulunan 1 adet paket terfi merkezi, 8 bin 70 metre kanalizasyon hattı ve 334 adet kanalizasyon parsel bacası imalatı tamamlandı, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balıkesirçevreci Yatırım
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