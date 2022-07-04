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Balon balıkları, besin için dalgıçları takip ediyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:58
Balon balıkları, besin için dalgıçları takip ediyor

ANTALYA - Akdeniz ve Ege'de balıkçıların korkulu rüyası balon balığı, deniz suyunun ısınması ile yeniden kıyılara yaklaştı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dipteki besinleri paletle havalandıran dalgıçları takip eden bir balon balığı türünü görüntüledi. Prof. Dr. Gökoğlu, avuçlarına alıp sevdiği türe 'Şirinler' adını verdi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyen balon balığı, aynı zamanda keskin dişleri ile ağlara da zarar veriyor. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli projeler geliştirerek balon balığı avcılığını teşvik etti. Avcılığı dönemsel olarak devam eden, türleri 8'i bulan balon balıkları, deniz suyunun ısınmayla birlikte yeniden kıyılara yaklaştı.



'BİZİ KOYUN SÜRÜSÜ GİBİ TAKİP ETTİLER'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, yaptıkları dalışta boyutları küçük olduğu için sevimli görünen bir balon balığı türünü görüntüledi. Bu türün, dipteki besinleri paletle havalandıran dalgıçları takip ettiği görüldü. "Bizi adeta bir koyun sürüsü gibi takip ettiler" diyen Prof. Dr. Gökoğlu ve öğrencileri, balon balığının bu türünü de 'Şirinler' olarak adlandırdı.

'KARNINI OKŞADIĞIMIZDA BALON GİBİ ŞİŞİYOR'

Bu türe mavi gözleri ve davranışları nedeniyle bu ismi verdiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Yanımıza geliyor. Elimize alıp, karnını okşadığımızda hemen balon gibi şişiyor. Ancak zarar vermiyor. Birkaç defa parmağımı ısırdı. Fakat bu ısırıklar küçük, zarar vermeyen cinstendi. Daha çok ağzıyla parmağımı yokladı gibi" dedi.

Balon balıklarının hala Akdeniz ve Ege'de popülasyonlarının büyüklüğü nedeniyle problem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Popülasyonda azalma yok. Yazın kıyılarda, kışın ise açıklarda sıcak bölgelerde yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balon BalıklarıBesinDalgıç
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