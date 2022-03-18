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Barajlar dolunca Seyhan Nehri'nin su seviyesi de arttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mart 2022 Cuma 14:27
Barajlar dolunca Seyhan Nehri'nin su seviyesi de arttı

ADANA - Adana'da son 3 aylık yağışlar ile eriyen kar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 86'ya, Çatalan Barajı'nda ise yüzde 97'ye çıktı. Seyhan Nehri de baraj kapaklarının açılması ile aylar sonra suyla doldu.

Geçen aralık ayında başlayan, ocak ve şubatta da süren yağışlar ve Toroslar'ın zirvesindeki karların erimesi ile birlikte barajlar doldu. Özellikle kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, yeniden yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre, Seyhan Baraj Gölü'nün doluluk oranı şubatta yüzde 36, mart ayında ise yüzde 86 olarak ölçüldü.

DSİ verilerine göre, şubatta yüzde 68 olan Çatalan Barajı doluluk oranı yüzde 97 oldu. Nergizlik Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 13'ten yüzde 66'ya çıktı. Doluluk oranı Kozan Barajı'nda yüzde 17'den yüzde 48'e, Yedigöze Barajı'nda ise yüzde 70’ten yüzde 99’a yükseldi. Barajların dolması ile kurak alanlar, tamamen su ile kaplandı. Seyhan Nehri de baraj kapaklarının açılması ile aylar sonra suyla doldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyhan Nehrinin Su SeviyesiAdanaBarajlar
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