BartÄ±n'da sular altÄ±nda kalacak kÃ¶yÃ¼n yerine 'tarÄ±m kÃ¶y'

BARTIN'da, Ä±rmak taÅŸkÄ±nlarÄ±na tedbir amaÃ§lÄ± yapÄ±lan KozcaÄŸÄ±z BarajÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ± ile sular altÄ±nda kalacak ÅžarkÃ¶y kÃ¶yÃ¼nde oturanlar iÃ§in TOKÄ°'nin 'tarÄ±m kÃ¶y' projesi kapsamÄ±nda, konutlarÄ±n yÃ¼zde 85'i tamamlandÄ±. Tek katlÄ±, bungalov tarzÄ±nda inÅŸa edilen konutlarÄ±n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin AK Parti Grup BaÅŸkan Vekili YÄ±lmaz TunÃ§, "KÃ¶ylÃ¼lerimiz, yaÅŸadÄ±klarÄ± alandan uzaklaÅŸmadanÂ burada oturmuÅŸ olacak. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n buraya taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sonra baraj, su tutmaya baÅŸlayacak" dedi.



Kent merkezinden geÃ§ip, Karadeniz'e dÃ¶kÃ¼len Ä±rmaÄŸÄ±n bir kolunu oluÅŸturan KozcaÄŸÄ±z beldesinde, geÃ§en yÄ±llarda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan baraj, bitme noktasÄ±na geldi. 46 milyon metrekÃ¼p su tutma Ã¶zelliÄŸine sahip KozcaÄŸÄ±z BarajÄ± ile sular altÄ±nda kalacak, 102 haneli ÅžarkÃ¶y kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± BoÄŸaz ve KapÄ±cÄ±oÄŸlu mahallelerinde oturanlar iÃ§in ise Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca 'tarÄ±m kÃ¶y' iÃ§in harekete geÃ§ildi. KÃ¶ylÃ¼lerin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamdan kopmamalarÄ± ve tarÄ±m ile hayvancÄ±lÄ±ÄŸa devam etmeleri iÃ§in tasarlanan 'tarÄ±m kÃ¶y' iÃ§in GÃ¼rgenlik mevkisindeki 165 dÃ¶nÃ¼mde yapÄ±lan konutlarÄ±n yÃ¼zde 85'i, tamamlandÄ±. Tek katlÄ±, bungalov tarzÄ±nda inÅŸa edilen 3+1 konutlarÄ±n inÅŸasÄ±nda 115 iÅŸÃ§i, ter dÃ¶kÃ¼yor. Ä°Ã§erisinde ticaret merkezinin de olacaÄŸÄ± bÃ¶lgede, konutlarÄ±n 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde hak sahiplerine teslim edilmeli hedefleniyor.



Ã–NCE KÃ–Y TAÅžINACAK



AKÂ Parti Grup BaÅŸkan Vekili YÄ±lmaz TunÃ§, BartÄ±n'Ä± sel tehdidinden koruyacak KozcaÄŸÄ±z BarajÄ±'nÄ±n yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindiÄŸini belirterek, "KozcaÄŸÄ±z BarajÄ±'nÄ±n kamulaÅŸtÄ±rma sahasÄ±ndaki ÅžarkÃ¶y kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± BoÄŸaz ve KapÄ±cÄ±oÄŸlu mahallerimiz vardÄ±. Bu kÃ¶ylerimizin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak kÃ¶ylÃ¼lerimiz; tarlalarÄ±na, meralarÄ±na uzak bir yere taÅŸÄ±nmak istemedikleri iÃ§in yer tahsisi gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtik. 165 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanda 'tarÄ±m kÃ¶y' konutlarÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±na TOKÄ° tarafÄ±ndan baÅŸlanÄ±ldÄ±. Åžu anda TOKÄ°, 102 konutun inÅŸaatÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere. Ä°Ã§erisindeki ticaret merkezi ile her bir konutun 500 metrekarelik alanÄ± var. KÃ¶ylÃ¼lerimiz,Â yaÅŸadÄ±klarÄ± alandan uzaklaÅŸmadan burada oturmuÅŸ olacak. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n buraya taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sonra baraj, su tutmaya baÅŸlayacak. Hem KozcaÄŸÄ±z hem de BartÄ±n Ä±rmak taÅŸkÄ±nlarÄ±ndan korunmuÅŸ olacak" dedi.Â