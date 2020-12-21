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Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı

Bartın Irmağı'nda yavrulama dönemleri için su yüzeyinde toplanan binlerce yavru balık, ilgi çekti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2020 Pazartesi 14:28
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Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı

BARTIN - Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı, geçen günlerde suda köpüklenme ve suyun mavi renge dönmesiyle dikkat çekti. Bu kez Gölbucağı Mahallesi Asma Köprü altında toplanan binlerce yavru balık, seyirlik görüntüler oluşturdu. Tatlı su kefallerinin yavrulamasıyla ırmak balıklarla doldu. Irmak içine giren balıkçıl kuşlarından kaçtıkları görülen balıklar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yavrulama döneminde yaşanan bu olayın 1-2 gün içinde balıkların dağılmasıyla sonuçlanacağı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bartın IrmağıYavru BalıklarSu Yüzeyi
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